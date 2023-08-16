Предательница Седокова эпично рухнула на сцене в Москве и не смогла сама встать: фанаты уверены, что она злоупотребляет алкоголем

Уроженка Киева, украинская певица-предательница Анна Седокова опозорилась во время концерта в Москве. Артистка, которую подозревают в злоупотреблении алкоголем, эпично рухнула и не смогла самостоятельно встать.

Видео дня

Седокова вышла на сцену в неадекватном состоянии, что и привело к падению из-за потери равновесия на ровном месте. Видео распространили пропагандистские Telegram-каналы, которые и предположили, что звезда "была накачана" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Седокова во время исполнения песни почему-то начала смеяться, перестала петь и присела. Но элегантное движение не удалось, потому что артистка перевалилась на спину.

Все, что она смогла, это сесть на ягодицы и потуплено смотреть в зал с улыбкой. К Седоковой сразу подбежали члены команды, которые попытались намекнуть звезде, что следует продолжать выступление, и подняли ее за две руки.

Но и на ногах певица не смогла петь. Она останавливалась через каждые два слова и, кажется, вообще забыла слова. Ситуацию попытались спасти коллеги Седоковой, потому что сама она была не в состоянии продолжать концерт.

"Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так. Видео с концерта в Москве, где накачаная непонятно чем экс-"ВИА Гра" рухнула прямо на сцене", – написали пропагандисты.

Напомним, что исполнительница родом из Украины решила умалчивать геноцид и развлекать россиян, пока ее родной народ страдает от российского терроризма. Как она пришла к такому решению и почему исчезла надолго – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в РФ выяснилось, что якобы истек срок действия вида на жительство Седоковой, поэтому его могли депортировать. Впрочем, в 2023 году она триумфально вернулась в страну-террористку с новыми концертами.

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