Лазарев признался в любви России и открестился от слов в поддержку Украины

Популярный российский певец Сергей Лазарев, который 24 февраля разместил в соцсетях публикацию о войне, а вскоре ее удалил, отрекся от слов в поддержку Украины. Более того, артист подчеркнул, что гордится своим гражданством и искренне любит родину.

Такое заявление в своем Instagram музыкант сделал после того, как продюсер Леонид Дзюник рассказал об эмиграции знаменитости из России. По словам Лазарева, это ложь и провокация.

Дзюник обвинил певца, который якобы стыдится русского паспорта и не поддерживает кремлевскую власть. Ранее в профиле Сергея действительно был пост о том, что он не поддерживает действия президента-диктатора Путина. Теперь же артист утверждает обратное и признается России в любви.

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"Я – русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нёс российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю своё дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо! Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации", – заявил исполнитель.

Также вокалист пожаловался на давление и злость в сторону его страны. Под постом он оставил хэштеги "Я русский" и "Нет русофобии".

"Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей – огромное! Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Мы должны быть сегодня сплоченными как никогда и поддерживать друг друга! Я сам очень эмоциональный человек и близко к сердцу воспринимаю каждую информацию", – подытожил Лазарев, отметив, что не делал заявлений в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская актриса и телеведущаяЮлия Меньшова заявила, что не стыдится гражданства РФ и очень любит родину, а вот своих коллег и других соотечественников, которые после нападения России на Украину придерживаются противоположных взглядов, она осудила. Несмотря на весьма патриотическую позицию, звезда признает, что "мир трещит по швам", а ее прежняя жизнь "накрылась медным тазом".