Залегла на дно, но все же не устояла перед рублями: куда исчезла киевлянка Седокова и какое 'предательство' 'ВИАгры' не может простить

Уроженка Киева, украинская певица Анна Седокова, "взявшая творческий перерыв", странным образом совпавший с полномасштабным вторжением РФ в Украину, определилась с политической позицией. В 2022 году она поселилась в США, но уже сейчас вернулась в Россию и возобновила концертную деятельность, чтобы заработать побольше рублей.

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О геноциде своего народа артистка по-прежнему молчит. Как выяснилось, у нее есть "более актуальные" темы для обсуждения. К примеру, чем ее обидела группа "ВИАгра" 20 лет назад. OBOZREVATEL расскажет, где сейчас предательница Украины и что она обсуждает с пропагандистами (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Седокова дала интервью российскому радио, где очень осторожно оправдалась за долгое отсутствие. Артистка заявила, что вдруг в 2022 году почувствовала, что 20 лет карьеры дали о себе знать, поэтому она решила "раствориться" в своем муже.

Кстати, в это время в РФ выяснилось, что истек срок действия вида на жительство исполнительницы, поэтому ее могли депортировать. Как бы то ни было, в 2023 году она триумфально вернулась в страну-террористку с новыми концертами.

Седокова заявила, что живет на две страны, ведь всегда считала себя "человеком мира". На вопрос, почему она сколько времени игнорировала предложения интервью и комментариев, певица ответила, что виноват ее пиар-менеджер.

Пока новых хитов нет, а интерес к своей персоне поддерживать хочется, Седокова решила посвятить половину интервью воспоминаниям об участии в группе "ВИАгра". В частности, артистка посетовала, что ее предали и заменили на Светлану Лободу.

"Я ушла, не потому что сошла с ума, а из-за беременности. Тогда они уверяли: "Да-да, мы тебя будем ждать". И вот на втором месяце беременности я включаю телевизор и вижу, что какая-то женщина получает премию как участница "Лучшей группы" на МУЗ-ТВ. И эта женщина – Лобода. Я думала, что они скажут: "Ань, мы тебя любим. Спасибо, что была". Я так надеялась, что они обо мне вспомнят. Но меня не было в этой жизни. Они получили премию, а меня вроде бы не стало", – пожаловалась Седокова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анну Седокову не слишком беспокоит геноцид собственного народа, поэтому она без угрызений совести хвастается обнаженными ягодицами во время, когда ее родной город обстреливают ракетами.

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