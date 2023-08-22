Переобулся на лету: вокалист группы 'Звери', который выступал против войны, дал концерт для захватчиков на Донбассе. Видео

Солист популярной когда-то российской группы "Звери" Роман Билык, более известный как Рома Зверь, засветился на оккупированном Донбассе. Как выяснилось, музыкант приехал туда развлекать оккупантов, которые ежедневно терроризируют украинский народ. Самое интересное, что ранее фронтмен и весь коллектив выступили против войны в Украине, назвав себя "здравомыслящими людьми, которые не поддерживают любые военные действия".

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О том, что Рома Зверь выступил для одного из подразделений боевиков "ДНР", а также пообщался с захватчиками, сообщил пропагандист Семен Пегов. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть переобувшегося путиниста в бронежилете и каске (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В начале ролика вокалист "Зверей" наблюдает, как оккупанты из местного подразделения "Каскад" запускают снаряд из танка. Возможно, по украинским позициям.

После этого Билык и гитарист коллектива Герман "Албанец" Осипов поют для российских агрессоров песни, аккомпанируя себе на гитаре и балалайке.

Как мы уже заметили выше, сразу после полномасштабного вторжения группа "Звери" открыто осудила террористические действия своей страны.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", – появилось на страницах коллектива в соцсетях.

Позже Билык лично высказывался против войны на собственной странице в Instagram. Сейчас обе эти публикации недоступны. Вероятно, они были удалены автором.

Как и следовало ожидать, подобная позиция повлияла на концертную деятельность коллектива. В частности, в июне текущего года было отменено их выступление в Санкт-Петербурге. Так, депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин обратился с заявлением в прокуратуру, указав, что "выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и её населения".

Более того, ряд активистов обращался в Генпрокуратуру РФ с требованиями проверить Билыка "за высказывания против СВО и на предмет финансирования ВСУ".

Очевидно, заработок кровавых рублей для музыкантов оказался важнее собственной чести и принципов.

Также стоит добавить, что Рома Зверь долгие годы жил в Украине. С 1989 по 1993 – в Мариуполе, а после этого и в Киеве.

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