Отдали жизнь за свободу: кого из звезд Украина потеряла на войне с Россией и при каких обстоятельствах

Сегодня, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины и благодарят воинов за отважную борьбу. В этот день мы также чтим память тех, кто положил свою жизнь на щит будущего страны.

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Кровавая война России против украинского народа не обошла стороной никого, в том числе и представителей шоубиза. Музыканты, актеры, комики и певцы оставили привычное амплуа и встали на защиту государства. OBOZ.UA отдает дань памяти погибшим на фронте звездам.

Павел Ли

Украинский актер Павел Ли погиб 6 марта 2022 года. 33-летний артист присоединился к волонтерам и помогал с эвакуацией жителям Ирпеня, развозил гуманитарную помощь, когда город был оккупирован. В тот роковой день, по стечению обстоятельств, актер с волонтерами Тарасом Мельником и Ириной Мигитко оказался не в том месте и не в то время. Их автомобиль попал под обстрел российских военных. Павел Ли получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ярослав Головко

Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Галавко, вставший на защиту государства вскоре после полномасштабного вторжения. Об ужасном известии сообщили 8 декабря 2022 года. Галавко погиб в бою с оккупантами за несколько дней до своего 27-го дня рождения.

Алексей Хильский

Украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Алексей Хильский погиб в бою на Запорожском направлении в конце августа 2023 года. Знаменитость был главным сержантом разведроты, воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск и был главным сержантом взвода разведроты. Хильского называли одним из опытнейших воинов элитного подразделения – он участвовал в наступлении на Херсонщине, в боях за Бахмут и Соледар. Актера не остановили даже ранения, ведь Герой сразу возвращался на передовую. Хильскому навсегда осталось 35 лет.

Евгений Светличный

Украинский актер Евгений Светличный, известный в частности благодаря криминальной драме Олега Сенцова "Носорог", погиб 19 июля 2023 года в тяжелом стрелковом бою во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. Вне фронта, Герой был мастером спорта и чемпионом Украины по фри-файту. Воевал в составе первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи". Ему было всего 29 лет.

Филипп Виннер

Филипп Виннер, актер Честного театра, в прошлом участник киевского "Живого театра" и драматического театра КНУКиМ, погиб в день своего 32-го дня рождения – 9 июля 2023 года. Артист проходил службу в 26-м отдельном стрелковом батальоне, побывавшем в самых горячих точках на Донецком направлении. Виннер записывал видео, находясь на линии огня, на которых читал стихи выдающихся украинских поэтов. Последний такой ролик актера был посвящен поэзии Василия Симоненко "Є у коханні будні і свята".

Сергей Шкварченко

Заслуженный артист Украины, участник ансамбля им. П. Вирского Сергей Шкварченко ушел из жизни 19 декабря 2023 года. Во время вражеских минометных обстрелов Герой получил ранения, несовместимые с жизнью.

Роман Иваненко

Участник "Лиги Смеха", актер и юморист Роман Иваненко скончался в плену 28 февраля 2023 года. Встретив полномасштабную войну в Германии, звезда вернулся на Родину и стал добровольцем. В январе 2023 Иваненко был ранен в тяжелом бою. Актер попал в плен окупантов, где за два месяца ему не оказали никакой помощи. Ему было 28 лет.

Евгений Шумилов

Украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте 30 апреля 2024 года. Артист пожертвовал своей жизнью, защищая раненого собрата. Воин присоединился к рядам ВСУ в 2022 году. Украинцы знали его по рекламе Новой почты – постеры с лицом Шумилова до сих пор украшают стены отделений.

Игорь Воронко

Игорь Воронко, заслуженный артист Украины, ведущий артист Национальной академической капеллы "Думка", оперный певец и актер погиб на фронте 6 июля 2024 года. За три дня до смерти воин праздновал свое 49-летие. Воронка присоединился к рядам Вооруженных Сил в начале полномасштабного вторжения РФ.

Алексей Сердюк

Артист Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" Алексей Сердюк погиб во время выполнения боевого задания 24 августа 2024 года. Жизнь защитника прервалась в 41 год. По словам коллег Героя, он находился "в одной из самых ярых точек "театра военного действия".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что комик Сергей Чирков из "Подпольного стендапа" мобилизовался в ВСУ: он провел детство в России. Подробности – в нашем материале.

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