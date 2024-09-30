Комик Сергей Чирков из 'Подпольного стендапа' мобилизовался в ВСУ: он провел детство в России

Украинский комик, участник "Подпольного стендапа" Сергей Чирков вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В настоящее время юморист проходит общевойсковую подготовку в учебном центре.

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О своем желании мобилизоваться Чирков заявил во время съемок проекта "Тест штурмовика" для Армия TV, в комментариях редакция подтвердила слова 28-летнего артиста. В видео стендапер вместе с директором "Дикого театра" Ярославой Кравченко должны были преодолеть полосу препятствий от Третьей штурмовой бригады и погрузиться в условия, максимально приближенные к фронтовым. Испытать свои силы приходят украинцы, которые стремятся вступить в ОШБр, или же готовятся к мобилизации.

Как известно, Сергей Чирков родился в Сумах и провел детство в России. Со временем семья вернулась в Украину – в родном городе будущий артист начал свою карьеру. Переехав в столицу, Чирков стал одним из самых популярных украинских стендаперов. Во время одного из своих выступлений юморист рассказывал о ранних годах в религиозной семье, а также о родственниках в РФ.

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