В бою с оккупантами погиб актер из ''Лиги смеха'': как Игорь Ласточкин, Юрий Ткач и другие вспоминают коллегу. Фото

В бою с российскими оккупантами героически погиб украинский актер, юморист, участник проекта "Лига смеха" Роман Иваненко, который встретил полномасштабное вторжение в Германии, но вернулся на Родину и добровольцем отправился на фронт. Коллеги-"лигасмешники", тренеры с шоу и украинские знаменитости в целом вспоминают героя.

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Так, Юрий Ткач, который был тренером команды "Наш формат", в составе которой и выступал Роман, назвал погибшего воина-артиста "человеком с большим сердцем", а Игорь Ласточкин отозвался о нем как о прекрасном актере и настоящем герое. OBOZREVATEL собрал реакцию звезд на гибель юмориста.

"Друг, брат, Герой! Ты человек с большим сердцем! Навсегда в нашей памяти... Навсегда в наших сердцах. Никогда не забудем, никогда не простим... Вечная память Герою", – написал Юрий Ткач, опубликовав снимок военнослужащего, который отдал свою жизнь за свободу Украины.

Ласточкин описал эмоции, которые испытал, узнав о смерти друга и коллеги.

"Ступор, пустота, воспоминания, боль, еще воспоминания, еще большая боль... Ромка, ты замечательный Человек! Ты Великолепный Актер! Ты Герой! Пересматриваю Форматовские выступления, смех и опять боль… Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!", – оставил у себя в профиле комик.

Была тренером команды "Наш формат" и актриса Олеся Жураковская. Она поделилась архивным интервью Романа, записанным уже во время его службы на фронте, и прокомментировала: "Вечная память, Ромчик".

Одним из первых о смерти коллеги сообщил капитан команды Владимир Черняк. Он рассказал историю своего друга-героя.

"Роман Иваненко, Доброволец, Артист, Черный Запорожец, форматовец, лигосмешник! Бился за Украину, пока билось сердце! Попав в оцепление, на Угледарском направлении, дал бой врагу рядом со своими собратьями. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24.01. до 28.02. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите"! Светлая память тебе, и всем, чью жизнь унес проклятый враг из РФ", – написал Черняк.

Юморист посвятил коллеге еще несколько публикаций. Ими у себя на страницах делились певец Владимир Дантес, ведущая Леся Никитюк и многие другие звезды.

Отреагировал на трагедию и "лигасмешник" Василий Байдак из команды "Воробушек", который сейчас активно волонтерит, выступая с благотворительными стендапами. Он написал: "Та с*ка! Й**аная Россия! Сочувствия родным, друзьям и лигасмешному сообществу. Супер позитивный парень".

А телеведущий Андрей Бедняков известил своих подписчиков: "Это Рома. С "Лиги смеха". С команды "Наш формат". Сегодня он погиб. Он был Человеком. Он есть Героем".

Не прошел мимо этого горя и популярный комик, тиктокер, участник команды "Моя провинция" в "Лиге смеха" Влад Шевченко. Он написал: "Ромы не стало. Просто не могу в это поверить. Слава Герою! Каждый раз, когда случается очередная трагедия, я спрашиваю себя, мог ли я этому помешать? Быстрее закрыть сбор, больше задонатить. Между нашей способностью быстро собрать на авто/дрон/тепловизор для военных и вероятностью их возвращения домой живыми и здоровыми есть четкая взаимосвязь. Хочу вам это напомнить".

Отметим, Роман умер в российском плену из-за полученного тяжелого ранения в бою под Угледаром (Донецкая область). Ему не оказали необходимой медицинской помощи. У воина-артиста остались мама и жена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне погиб известный украинский юморист, актер и ведущий Ярослав Гаркавло. Зрители знали его как участника коллективов "ОГО" и "Воробушек" на шоу "Лига смеха". Защитник Украины не дожил до своего 27-летия.

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