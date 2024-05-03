Украинский актер Евгений Шумилов погиб на фронте, защищая раненого собрата

Украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте 30 апреля, защищая раненого собрата. Артист мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины два года назад.

Украинцы могли увидеть Шумилова в рекламе Новой почты – постеры с ним до сих пор украшают стены отделений. О трагедии сообщил друг погибшего Иван Марченко на своей Facebook-странице.

Он отметил, что Евгений верно служил и защищал страну, был жизнерадостным, позитивным, бодрым и настоящим. "Таким ты останешься в моем сердце навсегда друг!" – говорится в сообщении. По словам Марченко, у актера остались мать и отчим с инвалидностью.

На новость отреагировал украинский режиссер Антонио Лукич, работавший с военнослужащим на съемочной площадке рекламного ролика. "Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее… Спасибо тебе, Женя, светлая память…" – написал он.

Как известно, в 2014 году герой окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Шумилова можно было увидеть в таких телепроектах, как "Реальная мистика", "Вещественное доказательство", "Сидоренки-Сидоренко", "Скорая", "Агенты справедливости" и "Отдел 44".

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