У них впереди была целая жизнь: пять украинских актеров, погибших в боях за Украину. Фото

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на защиту родной страны стали люди совершенно разных профессий. Среди них и представители творческих отраслей, в частности, актеры. Они могли бы и дальше сниматься в кино или играть на сцене театра, радуя украинских зрителей своим талантом, но их жизни оборвались несправедливо рано в боях с российскими оккупантами.

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Не так давно стало известно о смерти Алексея Хильского – звезды сериалов и фильмов "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и других. Актер погиб в бою на Запорожском направлении. OBOZREVATEL решил рассказать о нем и других его коллегах, которые заменили сцену и съемочную площадку на окопы и, увы, попрощались с жизнью.

Алексей Хильский

Как мы уже заметили выше, Хильский погиб в бою на Запорожском направлении, который сейчас считается одним из самых горячих. Он воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск и был главным сержантом взвода разведроты. Известно, что актер был одним из опытнейших бойцов этого элитного подразделения. Он участвовал в наступлении на Херсонщине, а затем воевал в Бахмуте и Соледаре. На фронте Алексей дважды получал ранения, однако после этого каждый раз возвращался в горячие точки. Погибшему герою было всего 35. У него остались жена и маленькая дочь.

Евгений Светличный

Евгений Светличный – талантливый украинский актер, которого зрители знали, прежде всего, благодаря фильму известного режиссера Олега Сенцова "Носорог". Помимо этого, Евгений был мастером спорта, чемпионом Украины по фри-файту, победителем ряда профессиональных турниров, а также воином первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи". Актер погиб в результате выполнения боевого задания на Харьковском направлении. Ему было всего 29 лет.

Филипп Виннер

Филипп Виннер служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне, побывавшем в самых горячих точках на Донецком направлении. А в мирное время он был частью ЧЕстного театра, экс-участником киевского "Живого театра" и драматического театра КНУКиИ. О смерти героя в бою с оккупантами стало известно 9 июля этого года – в день его рождения. Актеру должно было исполниться 32. Часто, находясь на "нуле", артист-воин декламировал стихи выдающихся украинских поэтов и записывал это на видео. Последним таким роликом стало прочтение поэзии "Є у коханні будні і свята" Василия Симоненко.

Ярослав Гаркавко

Ярослава Гаркавко зрители знали и любили как участника коллективов "ОГО" и "Воробушек" на шоу "Лига смеха". После полномасштабного вторжения талантливый юморист, актер и телеведущий без раздумий пополнил лавы ВСУ. Он погиб в бою с оккупантами за несколько дней до своего 27-го дня рождения в декабре 2022-го.

Сергей Шкварченко

Защищая независимость и территориальную целостность Украины от российских агрессоров погиб также заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Он был артистом ансамбля им. П. Вирского, однако уже после 24 февраля 2022 года сменил привычную для себя творческую деятельность на военное дело. Во время вражеского минометного обстрела герой получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее OBOZREVATEL также писал об актере и телеведущем Паше Ли, который погиб от рук оккупантов 6 марта 2022 года. Он был волонтером в родном Ирпене. Захватчики расстреляли его автомобиль. Подробности – в нашем материале.

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