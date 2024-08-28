На войне погиб известный украинский артист Александр Сердюк: он воевал в одной из самых горячих точек

Во время выполнения боевой задачи погиб известный солист театра Александр Сердюк. Жизнь артиста, присоединившегося к рядам Вооруженных сил 29 апреля, оборвалась в 41 год.

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Трагическое известие сообщили представители Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня" на официальной Facebook-странице. Защитник воевал в одной из самых горячих точек фронта.

"Наш артист-вокалист, безгранично искренний и открытый человек погиб во время выполнения боевого задания в одной из самых ярых точек театра военного действия", – говорится в сообщении.

Александр Сердюк родился 3 ноября 1982 года в селе Большая Буримка Чернобаевского района, откуда переехал в Гребенку. По словам главы территориальной общины Виталия Колесниченко, мужчина смолоду решил связать свою жизнь с культурой и искусством.

В 2004-ом он окончил Киевский Национальный Университет культуры и искусства, а затем стал солистом-вокалистом и покорял украинскую сцену. Однако, к сожалению, война внесла свои коррективы.

"В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, который всегда спешил на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми собратьями", – отметил представитель общины в своем Facebook.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на войне погиб актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов.

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