На фронте погиб заслуженный артист Украины и оперный певец Игорь Воронка

Заслуженный артист Украины, ведущий артист Национальной академической капеллы "Думка", оперный певец и актер Игорь Воронка погиб на поле боя. О смерти военнослужащего сообщили его собратья. Героя не стало 6 июля.

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"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально значится, как пропавший без вести", – говорится в сообщении жены воина Марины Раевской в Facebook.

Воронка вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Третьего июля 2024 года музыканту исполнилось 49 лет. У певца остались жена и сын.

Коллеги героя выразили свое соболезнование в соцсетях. "Вот и в наш дом пришла беда... С глубокой грустью сообщаем о героической гибели за Независимость Украины ведущего артиста капеллы "Думка", чрезвычайно талантливого человека Заслуженного артиста Украины Игоря Воронки", – написал директор Национальной капеллы "Думка" Николай Трофимов.

"Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, от первой оперной постановки, Игорь был частью команды в наших поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память" – говорится в заявлении художественной платформы Open Opera Ukraine.

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