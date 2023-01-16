Не один миллион долларов: сеть шокировала стоимость короны на ''Мисс Вселенная'' с бриллиантами и сапфирами

Главным символом победы на масштабном конкурсе "Мисс Вселенная", конечно же, считается корона. В этом году ее заполучила представительница США Р'Бонни Габриэль. Драгоценный головной убор триумфаторши украшен 993 бриллиантами, огромным сапфиром весом 110,83 карата и белым бриллиантом весом 48,24 карата.

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Создали корону мастера компании высокого ювелирного искусства Mouawad (Женева, Швейцария). Ее стоимость назвали в материале издания Moneycontrol.

Цена короны – 5,58 миллиона долларов (около 225 млн гривен). Как отмечают создатели, она наполнена символизмом.

"Корона 2022 года инкрустирована синими сапфирами грушевидной формы и окружена бриллиантами. Это не только яркое украшение – оно полное символизма. От основания короны поднимаются волнообразные мотивы, отражающие "импульс перемен" в мире", – сообщается в материале.

В верхней части находится королевский синий сапфир весом 45,14 карата. Этот глубокий цвет символизирует, что добро может быть достигнуто неустанными усилиями и надеждой на светлое будущее.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Стоит отметить, что Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста России Анны Линниковой. Она заявила, что конкурс – "вне политики", но это совсем не повлияло на взбешенных пользователей, выразивших свое недовольство в ее профиле.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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