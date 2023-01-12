Украинка покорила феерическим выходом на ''Мисс Вселенная'': появилась на сцене с мечом и обожженными крыльями. Видео

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" начался 11 января 2023 года в Новом Орлеане. 28-летняя Виктория Апанасенко, которая была удостоена честью представлять нашу страну на международной сцене, удивила зрителей и судьей своим появлением в шикарном костюме "Воин света".

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Момент выхода представительницы Украины показали на официальной странице конкурса в Instagram. Красноречивое название наряда напоминает, что украинцы до конца будут бороться за свою победу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Модель очаровала миллионов эффектным образом. Во время того, как Виктория мужественно держала в руках меч, перед зрителями из-за спины красавицы выросли огромные обожженные крылья. Костюм "Воин света" символизирует борьбу нашего народа с тьмой. В его основе – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего с мечом Украину.

Лук был создан украинским дизайнером Лесей Патокой. Над ним модельер работала четыре месяца в условиях отключений света и обстрелов. Белое платье включает стилизацию вышиванки с пышными рукавами и юбкой, на которую ушло около 10 метров ткани.

"До слез и мурашек на теле", "Я хочу выразить свой восторг нашим дизайнерам и Виктории за такой костюм! Вы невероятные! Это самый лучший костюм за всю историю конкурса!", "Отличный костюм, отражает настоящий дух защитницы Украины. Феникс – восставшая из пепла", "Вика молодец! Она уже победитель, потому что такое большое доброе сердце имеет не каждая конкурсантка. Она достойна представлять Украину на конкурсе", – засыпали комплиментами Апанасенко комментаторы.

Напомним, финал "Мисс Вселенная" состоится 14 января 2023 года. Виктория начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, она получила победу в соревнованиях "Мисс Чернигов-2014". В следующем году модель стала финалисткой "Мисс Украина-2015". Кроме модельной деятельности девушка является послом мира Глобального Договора ООН в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL на конкурсе красоты сразу несколько участниц владеют украинским языком. Конкурсантка из Швейцарии Алия Гуинди, которая является соседкой по комнате Апанасенко, удивила ее знаниями украинского.

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