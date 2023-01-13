Россиянка Линникова пыталась сфотографироваться возле ''Мисс Украины Вселенная'', но провокация не удалась: момент попал на видео

Во время совместной фотосессии участниц конкурса красоты "Мисс Вселенная" россиянка Анна Линникова попыталась стать возле конкурсантки из Украины Виктории Апанасенко. Однако провокация и намек на "дружбу" не удались, ведь украинка вовремя заметила приближение конкурентки из враждебной страны.

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Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления, которые могла спровоцировать подстава россиянки. Момент попал на видео и распространился в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео. доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, что все девушки уже встали в два ряда, когда к ним начала подходить участница из России. Среди всех возможных мест она выбрала стать возле украинки.

Поняв намерения россиянки, Виктория Апанасенко отошла назад и схватилась за конкурсантку рядом с собой, не позволяя ей уступить место Линниковой. Впрочем, даже то, что между ними одна участница не устроило красавицу.

На видео видно, что она обратилась к стоящей слева "Мисс Колумбии", а после этого они поменялись местами. Таким образом, дистанция между украинкой и россиянкой увеличилась еще больше.

Напомним, 11 января в Новом Орлеане стартовал конкурс "Мисс Вселенная-2022", на котором неожиданностью стало появление российской конкурсантки Анны Линниковой. Девушку захейтили в сети за участие в соревнованиях, облив ее грязью.

После этого россиянка усомнилась в своей победе. Что показала на конкурсе нежелательная гостья – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Апанасенко чуть не сорвала финальный выход из-за порванного платья. За 10 минут до выхода за сценой произошла неприятность.

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