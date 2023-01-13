Виктория Апанасенко на ''Мисс Вселенная'' поразила платьем с вышитым сердцем и шлейфом-флагом. Фото

В Новом Орлеане продолжается конкурс красоты "Мисс Вселенная", который стартовал 11 января. Украину на международной сцене представляет 28-летняя модель из Чернигова Виктория Апанасенко. Девушка знакомит весь мир с нашей культурой, демонстрируя ошеломительные наряды талантливых украинских дизайнеров. В этот раз красавица удивила выходом в вечернем платье от Ивана Фролова.

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Фото поделилась Апанасенко в своем Instagram. Она появилась в наряде черного цвета, который символизирует темные времена Украины. Вышитое вручную желто-голубое сердце – это часть благотворительного проекта FROLOV. Каждая проданная вещь с таким элементом дизайна вносит вклад в фонд Ефросининой и направлена на помощь детям, пострадавшим во время войны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Черный цвет – это цвет траура, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решительность. Напоминание, что самое темное время перед рассветом", – говорится под публикацией у Виктории.

Изюминкой платья стал сине-желтый шлейф – цвет свободы украинцев. Также наряд украшен золотыми кристаллами над сине-желтым сердцем. Это о сильном духе нашего народа, борющегося за будущее своих детей, символ жизни и света, излучаемый непокоренными людьми.

"Крутое и изысканное платье", "Реально красиво. Изысканно, элегантно, с глубоким смыслом, мастерски исполнено", "Это наше настоящее, выраженное дизайнером и Викторией. Супер", "Крутецкий образ. Как по мне, он даже лучше за "Воин света", потому что более женственный", "Очень грациозный и запоминающийся наряд", – украинцы оставили приятные слова под снимками.

Сам дизайнер комментирует свое творение так: "Мы во FROLOV считаем очень важным не только помогать армии и всем пострадавшим от террористических действий России, но и находить в себе силы продолжать свою привычную деятельность, чтобы использовать любые возможности общаться с миром и рассказывать о нашей борьбе во время войны. Для нас было важно, чтобы дизайн нашего платья стал месседжем на площадке MISS UNIVERSE".

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что весь мир восхищен костюмом Виктории Апанасенко "Воин света", идея которого принадлежит ей. Девушка появилась на сцене с мечом и обожженными крыльями. В основе наряда – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего Украину.

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