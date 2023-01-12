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Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на "Мисс Вселенная". Смешные фотожабы

Анна Кравчук
Приколы
2 минуты
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Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на 'Мисс Вселенная'. Смешные фотожабы

В американском городе Новый Орлеан состоялся полуфинал "Мисс Вселенная", в котором, несмотря на просьбы украинцев, участвует представительница страны-террористки. Россиянка Анна Линникова уже совершила несколько выходов на международный подиум. В частности, в национальном костюме и купальнике. Вот правда украинским интернет-пользователям показалось, что наряды гражданки РФ не отображают в полной мере суть ее родины и нации. 

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OBOZREVATEL пофантазировал, как на самом деле должны были выглядеть одеяния Линниковой. Смешные фотожабы смотрите в нашем материале. 

Впервые в этом году все участницы на конкурс в купальнике выходили в длинной белой накидке, на которой могли оставить любой рисунок или текстовое послание. На кейпи россиянки красовалась Жар-Птица, что якобы символизирует бессмертие ее страны. Правда, показатели Генштаба о потерях личностного состава российской армии, которые уже давно перевалили за 100 тысяч, говорят об обратном. Именно поэтому черные пакеты, по мнению украинцев, отличная альтернатива оригинальному наряду Линниковой. 

Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы
Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы

Можно также напомнить мировой общественности об истинном лице России – "могучей" страны со "второй армией мира". 

Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы

А настроиться россиянке на победу, как считают украинцы, помогут главные трофеи захватчиков в войне против Украины – унитазы. Поскольку национальным костюмом Линниковой стало платье императрицы, украинцы решили не отнимать у конкурсантки мишуру роскоши и сделали унитаз золотым. Юзеры предполагают, что такой же стоит во дворце Путина.  

Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы
Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы

Украинцы не сомневаются, что представительнице РФ не светит прохождение в финал конкурса. А вот следить за этим, по мнению авторов уморительных мемов, выпала честь Петру Порошенко. 

Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы

Напомним, Виктория Апанасенко, избранная представлять нашу страну на международной сцене, удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном национальном костюме "Воин света".

Ранее OBOZREVATEL также делал подборку самых смешных и необычных костюмов конкурса. Так, участницы из разных стран появлялись на подиуме в нарядах огромной куклы, вафли, чучеле льва и прочее.  

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