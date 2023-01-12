Черные пакеты и золотой унитаз: в сети предложили варианты костюма для россиянки на ''Мисс Вселенная''. Смешные фотожабы

В американском городе Новый Орлеан состоялся полуфинал "Мисс Вселенная", в котором, несмотря на просьбы украинцев, участвует представительница страны-террористки. Россиянка Анна Линникова уже совершила несколько выходов на международный подиум. В частности, в национальном костюме и купальнике. Вот правда украинским интернет-пользователям показалось, что наряды гражданки РФ не отображают в полной мере суть ее родины и нации.

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OBOZREVATEL пофантазировал, как на самом деле должны были выглядеть одеяния Линниковой. Смешные фотожабы смотрите в нашем материале.

Впервые в этом году все участницы на конкурс в купальнике выходили в длинной белой накидке, на которой могли оставить любой рисунок или текстовое послание. На кейпи россиянки красовалась Жар-Птица, что якобы символизирует бессмертие ее страны. Правда, показатели Генштаба о потерях личностного состава российской армии, которые уже давно перевалили за 100 тысяч, говорят об обратном. Именно поэтому черные пакеты, по мнению украинцев, отличная альтернатива оригинальному наряду Линниковой.

Можно также напомнить мировой общественности об истинном лице России – "могучей" страны со "второй армией мира".

А настроиться россиянке на победу, как считают украинцы, помогут главные трофеи захватчиков в войне против Украины – унитазы. Поскольку национальным костюмом Линниковой стало платье императрицы, украинцы решили не отнимать у конкурсантки мишуру роскоши и сделали унитаз золотым. Юзеры предполагают, что такой же стоит во дворце Путина.

Украинцы не сомневаются, что представительнице РФ не светит прохождение в финал конкурса. А вот следить за этим, по мнению авторов уморительных мемов, выпала честь Петру Порошенко.

Напомним, Виктория Апанасенко, избранная представлять нашу страну на международной сцене, удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном национальном костюме "Воин света".

Ранее OBOZREVATEL также делал подборку самых смешных и необычных костюмов конкурса. Так, участницы из разных стран появлялись на подиуме в нарядах огромной куклы, вафли, чучеле льва и прочее.

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