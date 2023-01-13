Виктория Апанасенко на ''Мисс Вселенной'' чуть не сорвала финальный выход из-за порванного платья: что произошло за сценой

28-летняя модель из Чернигова Виктория Апанасенко, представляющая Украину на престичном конкурсе "Мисс Вселенная", рассказала, что ее выход в роскошном вечернем платье чуть не сорвался. За 10 минут до дефиле оно порвалось прямо на модели.

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Украинка была шокирована такой неприятностью и еле сдерживала слезы. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Апанасенко поделилась, что ее роскошное вечернее платье с сине-желтым шлейфом могло разорваться прямо на сцене.

"Это могло произойти только со мной. За 10 минут до финального выхода в вечернем платье оно порвалось снизу вверх. Вылетела застежка. И платье перед выходом зашивали на мне. Я очень переживала, чтобы оно не разорвалось на сцене", – рассказала украинка.

Команда "Мисс Вселенной" сработала быстро и организованно, поэтому Виктория Апанасенко без происшествий прошлась по сцене и очаровала зрителей своим образом.

Она также опубликовала видео, снятое во время инцидента. На нем слышно, что модель едва сдерживает слезы, но не теряет устойчивости и не отчаивается.

Накануне OBOZREVATEL рассказывал, что весь мир восхищен костюмом Виктории Апанасенко "Воин света", идея которого принадлежит ей. Девушка появилась на сцене с мечом и обожженными крыльями. В основе наряда – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего Украину.

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