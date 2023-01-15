Украинка завоевала особую награду на ''Мисс Вселенная'': фото и детали

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", финал которого состоялся в ночь с 14 на 15 января в Новом Орлеане (США), модель из Чернигова Виктория Апанасенко, к сожалению, не вошла в топ-16. Однако это не помешало красавице завоевать одну из главных наград – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала").

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Особенной статуэткой отмечают одну участницу из всех стран, а их в этом году было 86, которая "демонстрирует ценности дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности". Важным достижением украинка поделилась в своих InstaStories.

"Но одну из главных наград я забрала", – подписала Виктория фотографию кубка.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста России Анны Линниковой. Она заявила, что конкурс – "вне политики", но это совсем не повлияло на взбешенных пользователей, выразивших свое недовольство в ее профиле.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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