Самая старшая победительница в истории конкурса: что известно о новой ''Мисс Вселенная''. Фото

В ночь с 14 на 15 января в Новом Орлеане (США) определили новую обладательницу титула "Мисс Вселенная". Из 86-ти претенденток на почетную корону жюри выбрали 28-летнюю американку Р'Бонни Габриэль.

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Представительница США опередила своих конкуренток из Венесуэлы и Республики Доминикана, которые заняли второе и третье место соответственно. Прямой эфир финала транслировали на официальном YouTube-канале конкурса.

Р'Бонни Габриэль в свои 28 лет стала самой старшей победительницей "Мисс Вселенная" в истории мирового конкурса.

Она родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца и американки. Окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна, а сейчас работает дизайнером, создавая экологичную одежду. Вместе с тем Габриэль занимается моделингом и, как можно догадаться, преуспевает в этом.

Впервые девушка вышла на сцену конкурса красоты в 2020 году, когда боролась за титул "Мисс Кема США". Тогда ей удалось войти в пятерку финалистов. Далее она уже куда увереннее двигалась к победе. Так, красавица выиграла на "Мисс Техас США 2022" и продолжила представлять родной штат на "Мисс США 2022", где впоследствии она была "коронована".

В Новом Орлеане удача вновь сопутствовала Габриэль. Она получила заветный титул, став девятой американкой в истории, выигравшей престижный конкурс.

Отметим, что после конкурса национальных костюмов девушка стала звездой сети. Наряд американки, символизирующий достижения США в области космоса и непосредственно покорения Луны, был таким громоздким и неудобным, что Габриэль едва передвигалась в нем. Правда, конкурсантка старалась этого не показывать лицом, поэтому, несмотря на неуклюжие движения, широко улыбалась и приветствовала публику.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста России Анны Линниковой. Она заявила, что конкурс – "вне политики", но это совсем не повлияло на взбешенных пользователей, выразивших свое недовольство в ее профиле.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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