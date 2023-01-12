Участница из России усомнилась в своем успехе на ''Мисс Вселенная'' из-за войны в Украине: что показала миру Анна Линникова

Проигнорировав просьбу украинцев, организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" позволили участнице из России Анне Линниковой предстать на сцене наравне с другими конкурсантками, среди которых есть и красавица из Украины. Однако сама россиянка отдает себе отчет, что мир не рад видеть гражданку страны-террориста на престижном конкурсе, поэтому сама усомнилась в выходе в финал.

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Неуверенность модели заставила ее даже устроить опрос в Instaram-stories с вопросом, удастся ли ей попасть в топ-18 участниц. Но к своему вопросу она добавила фразу "в нынешней ситуации", которую российские СМИ и трусливые звезды употребляют, когда боятся назвать преступное нападение своей страны "войной" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, Линникова, уехав из РФ, поняла, что ее родину в цивилизированном мире осуждают, а это может повлиять на участие в конкурсе красоты.

Впрочем, у россиянки уже было несколько выходов на сцену, на которых она могла продемонстрировать свой посыл, цель на конкурсе или другие важные идеи миру, как это сделала участница из Украины Виктория Апанасенко.

В частности, во время дефиле в купальнике Анна Линникова могла изобразить что-нибудь на легком кейпи, который каждая конкурсантка демонстрировала посреди сцены. Выбор россиянки пал на сказочную Жарптицу, которая известна своим умением воскресать из пепла. Что хотела этим сказать модель – непонятно.

Кстати, на накидке участницы из Украины было написано "Будь храбрым, как Украина". Фраза приобрела особый смысл во время полномасштабной войны с Россией, когда храбрые украинцы сначала чуть ли не голыми руками останавливали оккупантов.

Во время демонстрации костюмированных платьев Линникова вышла на сцену в чем-то похожем на платье баронессы с темным макияжем. Винный цвет, корона и пренебрежительное выражение лица создали ощущение, что россиянка пытается выдать себя за высокомерную повелительницу.

Как писал OBOZREVATEL, на ее фоне костюм "Воин света" украинки Виктории Апанасенко с механическими крыльями и мечом выглядел еще более красноречиво, чем это могло планироваться. Даже косвенно ознакомленные с войной в Украине зрители могли увидеть контраст и разницу двух народов.

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