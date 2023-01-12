''Будем аплодировать стоя, если упадешь со сцены'': мир отреагировал на участие РФ в ''Мисс Вселенная''. Фото

11 января в Новом Орлеане стартовал конкурс "Мисс Вселенная-2022", на котором Украину представила 28-летняя красавица из Чернигова Виктория Апанасенко. Неожиданностью стало появление российской конкурсантки Анны Линниковой. Девушку захейтили в сети за участие в соревнованиях, вылив на нее ушат помоев.

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Огромное количество гневных комментариев можно почитать под постами в Instagram модели. Ей не перестают писать, что девушка представляет страну, которая убивает беззащитных украинцев. И пока россияне восхищаются красотой модели, граждане других стран демонстрируют свое возмущение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Важно отметить, что Соединенные Штаты допустили участницу из России к соревнованиям, а сама Анна утверждает, что этот конкурс "вне политики". Однако по всей видимости, 22-летняя девушка уже сомневается в своих высказываниях. В личном блоге она спросила у подписчиков, есть ли у нее шанс в "нынешней ситуации" попасть в топ-16.

"Что ты забыла в этой Америке, а ну-ка марш в Челябинск", "Кто допустил Россию к конкурсу?", "Платье цвета крови убитых детей в Украине", "Мисс война, скорее всего. Слава Украине!", "Террористы, убийцы", "Мы будем аплодировать стоя, если ты упадешь н*х*й со сцены", "Ты будешь представлять террористическую страну, вот это я понимаю достижение!", "Позор, вас теперь будут проклинать до конца жизни", – пишут комментарии под фотографиями Линниковой в Instagram.

На гневные комментарии россиянка предпочитает не отвечать. Она пробовала удалять оскорбления, но, с каждой минутой их появляется все больше и больше.

Как писал OBOZREVATEL, Виктория Апанасенко достойно представила Украину на первом этапе конкурса 11 января. Девушка очаровала публику появлением в костюме под названием "Воин света" с мечом и обожженными крыльями. Ее сравнили с фениксом, написав, что Украина, как и эта мифологическая птица, восстанет из пепла.

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