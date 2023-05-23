'Это предсказуемый кризис': в Минобороны Украины прокомментировали атаки российских добровольцев на Белгородскую область

События в Белгородской области РФ, развернувшиеся на границе 22-23 мая, стали свидетельством предсказуемого внутреннего российского кризиса.Он назревал в стране-агрессоре еще до полномасштабного вторжения ее войск в Украину.

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"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян", – предположила она.

Об этом заявила заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, вероятнее всего, речь идет о действиях патриотичных россиян – партизан.

Представительница Минобороны Украины говорит: после обострения отношения к россиянам в мире на фоне ведения ими войны против украинцев вполне прогнозируемо, что РФ дойдет до такой ситуации.

"То, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что и в РФ люди понимают, что путинский режим нужно менять. И, вероятно, "критическая масса" таких граждан просто накопилась именно сейчас. По ее убеждению, это не возникло внезапно – такое недовольство накапливалось постепенно.

"То есть это внутрироссийские тенденции, продиктованные желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, которую развязал Кремль", – добавила заместитель министра обороны.

Напомним, 22 мая российские добровольцы устроили спецоперацию в пограничной с Украиной Белгородской области России. Местные власти там объявили так называемую контртеррористическую операцию, со складов в регионе начали вывозить ядерные запасы. На следующий день, 23 мая, в Белгородской области заявили о новой атаке ДРГ и бое. Туда страна-агрессор перебросила часть войск с фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков Института изучения войны, операция в Белгородской области стала ударом для россиян. Со своей стороны в британской разведке считают, что теперь Россия сталкивается со все большими угрозами, хотя в то же время она может использовать эти события для очередного представления себя как "жертвы войны".

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