В ISW объяснили, почему Кремль засекретил похороны Пригожина: телеканалы получили "особый" приказ

Руководство страны-агрессора России предприняло ряд усилий, чтобы засекретить похоронах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В Кремле опасаются, что погибший террорист и его наемники по-прежнему вызывают симпатию у россиян.

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По указке Кремля российские федеральные каналы в значительной степени проигнорировали похороны Пригожина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После смерти Пригожина администрация российского диктатора и ФСБ РФ озадачились, как сделать похороны террористы секретными. Первый заместитель руководителя администрации диктатора России Сергей Кириенко, офицеры нескольких спецслужб и сотрудники ФСБ встретились, чтобы разработать план, который предотвратил бы любой шанс общественного возмущения или протеста. Также в Кремле пытались ввести общественность в заблуждение относительно места захоронения Пригожина.

Стоит отметить, что пропагандистские телеканалы в РФ проигнорировали похороны Пригожина. В то же время некоторые российские Telegram-каналами безосновательно предполагают, что террорист якобы выжил в катастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на отвлечение внимания от похорон.

Примечательно, что многие прокремлевские блогеры подверглись самоцензуре о смерти Пригожина и моделируют свое освещение этой темы по образцу Кремля. Такое поведение пропагандистов может служить подтверждением гипотезы о том, что некоторые российские Telegram-каналы могут пытаться захватить информационное пространство.

В день похорон некоторым СМИ все же удалось выяснить детали церемонии. Террористы похоронили в Санкт-Петербурге, на кладбище были установлены рамки с металлодетекторами. Кроме того, власти согнали на мероприятие много полицейских, которые отгоняли посетителей кладбища от могилы Пригожина.

Напомним, главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров Вагнера была максимально демонстративной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW сообщили, что перед тем, как Пригожин внезапно погиб в авиакатастрофе, минобороны России осуществляло активные действия по остановке операций ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке. По некоторым данным, сейчас МО страны-агрессора пытается полностью перераспределить личный состав "Вагнера" либо в "добровольческий корпус", базирующийся на базе парка "Патриот" в Московской области, либо в ЧВК "Редут".

– Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмами действий ЧВК при разных сценариях. Даже при устранении всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова. Согласно его рекомендациям, предводителем "Вагнера" должен был стать командир с позывным "Лотос".

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