В Тверской области РФ разбился самолет Пригожина: говорят, на борту находился также основатель ЧВК 'Вагнер' Уткин. Фото и видео (обновляется)

В России в Тверской области разбился бизнес-джет. По предварительным данным, упал самолет, принадлежащий Евгению Пригожину.

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Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что авария произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

По информации российских СМИ, разбился самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежит Евгению Пригожину.

Как сообщил канал "вагнеровцев" GREY ZONE, бизнес джет был сбит огнем из ПВО в ведомстве МО РФ в Бологовском районе Тверской области.

В сбитом самолете среди пассажиров числился Евгений Пригожин, сообщили в Росавиации. По неподтвержденной информации, на борту самолета находился также основатель ППК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

В сети показали кадры падения самолета и фото разбитого бизнес-джета.

По информации российских паблик, самолет Евгения Пригожина летел со стороны Подмосковья.

В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете находились 10 человек - 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

В то же время российский ресурс Readovka указывает, что сообщения о смерти Евгения Пригожина и командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина пока преждевременны. Отмечается, что информацию об их гибели невозможно в настоящее время проверить.

Евгений Пригожин мог находиться на другом самолете. Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет. Раньше с целью конспирации он регулярно всех запутывал таким образом.

Российские СМИ, ссылаясь на Росавиацию, также сообщили, что второй самолет Пригожина Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с бортовым номером RA-02748 следовал за разбитым, но после сообщения о падении первого развернулся над Москвой и направился в аэропорт.

По обновленной информации, на месте падения самолет обнаружили уже восемь тел. Однако часть из них не поддается опознанию.

Одной из версий падения самолета называют теракт. В рядах "вагнеровцев" нарастает возмущение, часть из них уже заявила о том, что подозревает в попытке убийства Пригожина кремлевскую власть во главе с Путиным. Группа боевиков поставила диктатору ультиматум и пригрозила еще одним "походом на Москву".

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