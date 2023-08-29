Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге: Путин на похороны не приехал

Основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

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Президента России Владимира Путина на нем не было. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Вагнера".

По данным медиа, Пригожина похоронили 29 августа около 13:00 (по другим данным, после 16:00) по московскому времени рядом с могилой его отца. Прощание посетило около 40 человек, включая наемников.

СМИ также отметили, что погибшие Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин носили звания "героев России" и должны были быть похоронены на кладбище в Мытищах Московской области или хотя бы погребены с соответствующими почестями, однако жители Питера и журналисты не заметили ни оркестров, ни почетных караулов.

Пороховское кладбище функционирует с XVIII века. Там похоронены химик и артиллерист Иван Захаров, а также защитники Ленинграда времен Великой Отечественной.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров Вагнера была максимально демонстративной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW сообщили, что перед тем, как Пригожин внезапно погиб в авиакатастрофе, минобороны России осуществляло активные действия по остановке операций ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке. По некоторым данным, сейчас МО страны-агрессора пытается полностью перераспределить личный состав "Вагнера" либо в "добровольческий корпус", базирующийся на базе парка "Патриот" в Московской области, либо в ЧВК "Редут".

– Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмами действий ЧВК при разных сценариях. Даже при устранении всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова. Согласно его рекомендациям, предводителем "Вагнера" должен был стать командир с позывным "Лотос".

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