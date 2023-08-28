Главарем ЧВК 'Вагнер' должен был стать 'Лотос': всплыли подробности тайной инструкции Пригожина, составленной им на случай смерти

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмами действий ЧВК при разных сценариях. В том числе и на случай устранения всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова.

Видео дня

Согласно рекомендациям, главарем "Вагнера" должен был стать командир с позывным "Лотос". Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

"Согласно алгоритмам этой инструкции, после подтверждения смерти главарей и.о. главы ЧВК стал командир с позывным "Лотос". Об этом может быть объявлено сразу после похорон Пригожина и "Лотос" выйдет из тени", – говорится в сообщении.

Источник также рассказал, что при выезде основной массы наемников из Беларуси, командирам в строгом секрете было объявлено, что отпуск продлится 3 недели, а потом большая часть группы поедет в Африку. В частности, самые боеспособные подразделения 5 и 10 ШО высадятся в Ливии и Мали соответственно.

Но из-за ликвидации Пригожина речи об этом сейчас не идёт. Группировка в Африке перебывает в неопределенности и страхе за свою судьбу. Прогнозируют, что все находящиеся там наемники примкнут к российскому минобороны.

Напомним, что в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в произошедшей 23 августа авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших. Они соответствуют ранее опубликованным спискам пассажиров бизнес-джета и его экипажа.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров Вагнера была максимально демонстративной.

В то же время российские пропагандисты начали распространять версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что для Путина, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была бы "совсем невыгодной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!