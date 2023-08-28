Минобороны России пыталось остановить операции ЧВК "Вагнер" на Ближнем Востоке и в Африке накануне смерти Пригожина – ISW

Перед тем, как российский олигарх и владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно погиб в авиакатастрофе, министерство обороны России предпринимало активные действия для остановки операций частной военной компании на Ближнем Востоке и в Африке. По некоторым данным, сейчас МО страны-агрессора пытается полностью перераспределить личный состав "Вагнера" либо в "добровольческий корпус", базирующийся на базе парка "Патриот" в Московской области, либо в ЧВК "Редут".

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На эту информацию обратил внимание американский Институт изучения войны. Данными, которые озвучили российские блогеры, аналитики поделились в отчете за 27 августа, обнародованном на сайте ISW.

Связанный с Кремлем пропагандист заявил, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров даже посещал Сирию и Ливию, чтобы вынудить местные власти прекратить сотрудничество с "вагнеровцами".

В частности, он якобы приказал сирийским чиновникам заблокировать логистические поставки "Вагнера" в Центральноафриканскую Республику, и побудил министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса предъявить ЧВК ультиматум с требованием сдать оружие и покинуть страну до 20 сентября.

Российский пропагандист считает, что Евкуров, скорее всего, встретится также с африканскими чиновниками по такой же причине.

По данным источника, сотрудник МО РФ якобы сообщил представителям ЧВК в Сирии, что никаких решений относительно того, кто будет курировать "вагнеровцев" после смерти Пригожина, принято не было. Евкуров призвал наемников подготовиться к разоружению и вступить в "Редут" – частную военную компанию, связанную с министерством обороны Российской Федерации.

По мнению российского блогера, переговорщики от МО РФ боятся прямого давления на персонал "Вагнера" и вместо этого оказывают давление на чиновников Ближнего Востока и Африки, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Институт изучения войны в свою очередь считает, что минобороны страны-агрессора, возможно, более сосредоточено на роспуске "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

Добавим: СК РФ 27 августа официально объявил, что генетические тесты подтверждают гибель Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

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