Приказ мог отдать лично Путин: в ISW пояснили, что стоит за вероятной смертью Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разился в Тверской области РФ 23 августа и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

Аналитики уверенны, что это является публичной попыткой лидера Кремля восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание "вагнеровцев" 24 июня причинило ему и МО РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что представители российских вооруженных сил, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнили бы Пригожина без приказа Путина. Ведь вся российская политическая сфера и сфера безопасности могли рассматривать дальнейшее выживание главаря ЧВК после восстания как решение Путина.

"ISW будет делать дальнейшие оценки, исходя из предположения, что Путин заказал убийство Пригожина, если не появятся доказательства обратного. Таким образом, предыдущая постоянная оценка о том, что он вряд ли убьет его, опасаясь разозлить наемников "Вагнера", оказалась недействительной", – признали аналитики.

Они предположили, что российский диктатор мог прийти к выводу, что он достаточно отделил Пригожина от ЧВК и может убить его, не превращая в мученика для оставшихся наемников.

"Некоторые командиры "Вагнера" недавно, судя по всему, предали ее ради ЧВК "Редут", связанной с минобороны России, что позволяет предположить, что усилия Кремля и МО РФ по отделению элементов "Вагнера" от тех, кто верен Пригожину, частично увенчались успехом", – отметили в ISW.

Кроме того, добавили эксперты, участившиеся сообщения о финансовых проблемах ЧВК и соответствующие сообщения об уходе "вагнеровцев" из-за сокращения выплат и возможностей для развертывания, возможно, привели к тому, что Пригожин потерял благосклонность среди рядовых членов своей компании.

"Путин, возможно, решил, что персонал "Вагнера" достиг точки, когда они гораздо больше заинтересованы в выплатах и ​​развертывании новых ЧВК минобороны, чем в своей неизменной лояльности Пригожину, и что он может безопасно убить его", – указали в ISW.

Также там не исключают альтернативной реакции главы РФ, который решил, что Пригожин перешел заранее установленную красную черту, пытаясь сохранить доступ своей ЧВК к операциям в Африке.

"Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в сделку соглашение, положившее конец восстанию "Вагнера", требовало от Пригожина ограничить присутствие его ЧВК в СМИ и/или свернуть ее операции в Африке. Его видео от 21 августа, в котором утверждается, что "Вагнер" расширяет свое присутствие в Африке, и последующий всплеск объявлений о приеме на работу в ЧВК, возможно, пересекли бы заранее установленную красную черту, если бы Пригожин согласился замолчать", – пояснили в ISW.

По словам аналитиков, предполагаемые неоднократные попытки Пригожина помешать российскому минобороны полностью заменить контингент "Вагнера" в Африке также могли пересекли заранее установленную красную черту, ограничивающую операции "вагнеровцев" в Африке. Так Путин, вероятно, решил, что Пригожин нарушил достаточное количество аспектов или все заранее установленные договоренности.

"Вполне возможно, что он уже какое-то время намеревался казнить его, поэтому то, что сбитие самолета Пригожина 23 августа было случайным совпадением – маловероятно", – считают аналитики.

Они напомнили, как в тот день кремлевское новостное агентство РИА Новости сообщило, что Путин официально уволил связанного с ЧВК "Вагнер" генерала армии Сергея Суровикина с поста командующего воздушно-космическими силами (ВКС) России и заменил его генерал-полковником Виктором Афзаловым.

"Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российских государственных СМИ в один день с убийством Пригожина, скорее всего, не случайно. Кремль, вероятно, намерен, чтобы оба обнародованных наказания дали четкий сигнал о том, что с теми, кто был причастен к восстанию 24 июня, разобрались, и что вызов "Вагнера" российскому руководству является решенным делом", – сделали вывод в ISW.

Там убеждены, что таким образом Путин публично попытался восстановить свое господство и отомстить за унижение, причиненное ему походом Пригожина на Москву в июне 2023 года.

Российские источники отмечают, что прошло ровно два месяца с начала вооруженного мятежа "вагнеровцев", в ходе которого силы ЧВК сбили несколько российских вертолетов и убили по меньшей мере 13 военнослужащих. Поэтому считается, что решение использовать российскую ПВО в качестве метода убийства Пригожина позволило минобороны РФ напрямую отомстить за один из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украине.

Тогда Путин перенес серьезное унижение из-за того, что не смог остановить восстание "Вагнера", полагался на то, что Лукашенко остановит марш Пригожина, и не смог наказать "вагнеровцев", ответственных за сбитый российский самолет 24 июня.

Сообщается, что поведение Путина во время восстания беспокоило его ближайшее окружение по поводу его способности поддерживать свой режим, а директор ЦРУ Уильям Бернс повторил аналогичные наблюдения по поводу суждений лидера Кремля и его отстраненности от событий. Бернс также отметил, что "Путин – главный апостол расплаты", и вполне вероятно, что он ждал, чтобы создать надлежащие условия и наконец отомстить Пригожину, не проявляя при этом импульсивности или чрезмерной реакции.

"Путину нужно было совершить показную месть Пригожина не только для того, чтобы доказать, что он не слабый лидер, но и для того, чтобы поддержать свою армию, которая, по мнению многих россиян, не увидела справедливости в отношении событий 24 июня", – констатировали аналитики ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа, на месте авиакатастрофы обнаружили тела четырех погибших.

По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Сначала в РФ заявили, что в нем разбился заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин. А впоследствии подтвердили и гибель в этой авиакатастрофе самого Евгения Пригожина.

