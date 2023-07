Россия усиливает аппарат безопасности после восстания 'Вагнера' и продолжает 'чистки' командования оккупантами – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после вооруженного восстания частной военной компании "Вагнер". Кремль перевел в росгвардию одно из спецподразделений и хочет наделить ее вооружением, которое поможет эффективнее бороться с мятежниками.

На фоне этого пропагандисты сообщили, что с начала войны против Украины кремлевские власти уволили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 17 июля.

Кремль реорганизовывает аппарат безопасности

Депутат нелегитимной госдумы РФ Александр Хинштейн заявил об официальной передаче спецподразделения "Гром" Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (МВД РФ) в управление росгвардии. Он подчеркнул, что решение было принято, чтобы "извлечь выгоду" из ключевой роли росгвардии в обеспечении внутренней безопасности страны.

Ранее ISW сообщал, что решение о передаче "Грома" подчеркивает стремление Кремля консолидировать под командованием росгвардии эффективные силы по борьбе с мятежниками в РФ.

Также 17 июля госдума дополнительно объявила, что рассматривает внесения изменений в федеральный закон, которые позволят росгвардии иметь на вооружении транспортную авиацию, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, комплексы связи, катера, инженерное оборудование и другое военное и военизированное снаряжение.

"Переброска подразделений "Гром" в росгвардию, а также решение о предоставлении ей тяжелой боевой техники подтверждают предыдущую оценку о том, что Кремль продолжает усилия по консолидации своего аппарата внутренней безопасности вокруг структур росгвардии. Однако несколько игроков в сфере внутренней безопасности РФ выразили обеспокоенность и недовольство передачей "Грома", а реорганизация органов внутренней безопасности может вызвать усиление напряженности внутри России", – считают аналитики ISW.

Увольнение военачальников оккупационными силами

Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что с начала войны власти РФ уволили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности, что в значительной степени соответствует предыдущим оценкам ISW.

Вероятно, Кремль уволил командующих:

– 1-й гвардейской танковой армией (Западный военный округ) генерал-лейтенанта Сергея Киселя в марте 2022 года;

– Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова в мае 2022-го;

– Южным военным округом генерала Александра Дворникова летом 2022 года;

– Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева в октябре 2022-го;

– Восточным военным округом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова в апреле 2023 года;

– заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева в апреле 2023-го.

По данным "Верстки", также возникли слухи о смещении командующего ВКС России и бывшего заместителя командующего российской группировкой в Украине генерала армии Сергея Суровикина после восстания ЧВК "Вагнер" 24 июня. А еще о том, что российские провоенные Telegram-каналы начали спекулировать насчет увольнения командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова в середине июля.

Издание отметило, российское командование переназначило генерал-майора Ивана Попова на неустановленную должность в Сирии после его смещения с поста командующего 58-й общевойсковой армией. ISW же ранее сообщал, что Мурадов также может выполнять роль советника российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне увольнения генералов в РФ заявили о "произволе" и "охоте на ведьм". В армии страны-агрессора началась "большая зачистка", в черном списке находились 30 высших офицеров.

