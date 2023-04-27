'Мясника' Мизинцева уволили с должности замминистра обороны РФ: он ответственен за бомбардировки Мариуполя

В России уволили генерала армии Михаила Мизинцева с должности заместителя министра обороны. На это кресло в МО он попал лишь в сентябре прошлого года, где отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационных войск.

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Ранее генерал-полковник "второй армии мира" руководил блокадой украинского Мариуполя, за что его прозвали "мясником". Об увольнении в РФ очередного военачальника27 апреля сообщил российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

Пропагандист отметил, мол, его приятель не пробыл в должности и года. Он не стал раскрывать причины увольнения, но выразил уверенность, что формулировка "не справился" с обязанностями к Мизинцеву не подходит. Более вероятно, считает пропагандист, в деле замешана внезапная "претензия" к топ-оккупанту.

"Это мой товарищ. И я его весьма уважаю... Как, что, за что – сложно предполагать. Потом все узнаем. У нас, знаете, как бывает, служит человек, на него все скрипят зубами (не справляется! тупой! ворует!), а он все служит и служит, ордена получает. А второй набьет кому-то морду в ресторане – и долой. Планида", – выразился Сладков.

Он посетовал, что Мизинцева, который руководил Центром обороны РФ в Москве, иностранная пресса "додумалась называть", видите ли, "мариупольским мясником". Военкор утверждает, что "отношения непосредственного именно к штурму" Мариуполя этот российский генерал "не имел".

По его убеждению, "интеллектуала" и "организатор" Мизинцева, который "никогда к тылу отношения не имел", якобы необоснованно назначили на тыловую должность в минобороны. Сладков же мечтал, что у его приятеля "будет совсем другое будущее".

"Короче говоря, "будем посмотреть". Формулировка "не справился" не подходит, Мизинцев года на должности не пробыл. Значит причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю", – подытожил пропагандист.

Отметим, что Мизинцев был назначен заместителем главы минобороны РФ Сергея Шойгу в сентябре 2022 года. До этого он руководил так называемым национальным центром управления обороной России.

Именно российский военный преступник Михаил Мизинцев приказывал оккупантам сбрасывать бомбы на роддом и на драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни гражданских украинцев, в частности детей. Ранее же этот любимец диктатора Путина стоял за бомбардировкой города Алеппо в Сирии, за что прославился как "сирийский палач".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин провел дополнительные "чистки" в военном командовании ВС РФ. Недавно своим указом он официально уволил начальника Восточного военного округа Рустама Мурадова, а также бывшего командующего оккупантами в Украине Александра Дворникова и других военачальников.

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