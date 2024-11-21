Вы же понимаете, что зло, если его вовремя не остановить, неизбежно эволюционирует? И если Путин и его бригада пришли к власти, подрывая по ночам жилые дома в России, то ракеты на украинские многоэтажки – это лишь этап "взросления" этого зла. Что, если прямо сейчас не превратить Москву в Берлин 45-го, то следующим этапом будет бомбежка Киева, Лондона, Парижа, Варшавы… Жаль, что приходится это объяснять снова и снова – и все равно до всех не доходит. Все, что вредит пещере – безусловное благо для человечества; все, что косвенно помогает ей – должно быть признано соучастником преступлений и поражено в правах.

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Вышел на марш мира в Берлине с триколором или бело-синей тряпочкой? – уехал в пещеру или сел в тюрьму. Юля Навальная заныла о том, что никто из русских не может приветствовать ракетные атаки по территории России? – собрала в охапку шнапс и auf wiedersehen! Среднеазиатское подбрюшье империи продолжает схематозить в деле обхода санкций? – накрыть их самих такими санкциями, чтоб госбюджет затрещал.

Понятно, что удары дальнобойными ракетами по пещере были необходимы уже давно. Сколько людей бы не погибло, атакуй Украина раньше. Но Байден держал паузу, боясь помешать Камале Харрис в предвыборной гонке, и в итоге проиграл все: и Белый дом, и Сенат, и Палату представителей. История не терпит слабаков, она вышвыривает их за шкирку, без политесов и почтения к возрасту. Необольшевизм, вызревший на болотах, и нагло поднявший свою боеголовку, уже несколько лет рычит в сторону Европы и США, угрожая ядерной бомбардировкой. Пора бы усвоить азбучную истину: если у гопника в руках блеснуло лезвие ножа – рано или поздно, он его применит. И глупо надеяться на то, что нож у него тупой или сломанный.

Санкции работают, но слишком медленно. Центробанк повысил ставку до 21%, и в декабре повысит до 23%. Набиуллина включила печатный станок, махнув рукой на инфляцию. С 25 ноября ЦБ начнет выдавать банкам рублевые кредиты, чтобы те покупали гособлигации Минфина, для покрытия дефицита казны. На поддержку войны и функционирование режима уходит немыслимое количество денег. В ноябре и декабре суммарно казна должна потратить около 10 трлн рублей, в том числе 1,5 трлн на дополнительные военные расходы — сверх того, что было ранее заложено в бюджет. В совокупности годовые расходы на оборону и безопасность вырастут до 17 трлн рублей (170 млрд долларов), что составляет более 40% всех государственных расходов или 8% ВВП России. Все это сопровождается нехваткой рабочих рук и необходимостью поддерживать стоимость рубля для оплаты импорта и схематозных компонентов войны, что делает ее ведение еще дороже. В эфире Свердловского ТВ отжигает глава фонда капремонта области Суханов: "Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом!" И вся пещера заткнулась, потому что вместо сварщика снова родился мент. Режим трещит и искрит, ужесточаясь по всей площади скотобазы. Его надо просто подтолкнуть. И именно это могут сделать дальнобойные ракеты, накрыв центры принятия решений, склады с вооружениями, аэродромы и пропагандистские излучатели Останкино, Шаболовки и Октябрьского поля. Какой вой поднимется на болотах! Как выпучат буркалы глубинарии, как заверещат пропагандисты, какое кара-мурло скорчат оппозиционные кикиморы! Ведь не зря именно сегодня, 19 ноября Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины, согласно которой "если неядерное государство нападает на РФ при поддержке ядерного государства — это является "их совместным нападением на Российскую Федерацию". Кремль готовится именно к ядерному ответу, если по государственной морде наотмашь прилетит какой-нибудь Storm Shadow. "Использование западных ракет ВСУ против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ", - заклинает Песков, стуча копытцами. А измученный Нарзаном Гурулев уже бомбит США в эфире Соловьева.

На этом фоне согласование смягченного заявления лидеров "большой двадцатки", проходящей сегодня в Рио де Жанейро, выглядит трусливым шмыганьем в кусты с поклоном в адрес гопоты. В документе говорится о "негативных дополнительных последствиях войны" и приветствуются "инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир". Текст не содержит осуждения ядерных угроз, требования прекратить атаки или фразы: "Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны". Заявление беззубое и пахнет подштанниками Гутерриша. "Формулировки недостаточно сильные. Нет ничего о последних нападениях. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления", - вздохнул европейский дипломат, находящийся в Рио.

Если никто не хочет мочить буйного урода – значит, огребут все. Пока же Украина, истощенная страданиями, наносит первый удар американскими ATACMS по 67 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Там хранились артиллерийские боеприпасы из КНДР, управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и снаряды для РСЗО. Значит, удары согласованы не только по Курской области: готовься, глубинарий – будет весело, громко и страшно! Учись у карачевских глубинариев, которые всю ночь обсуждали в местных чатах и пабликах силу взрывов на "военной базе" и общую стрёмность ситуации.

По мнению Байдена, болезненные удары могут принудить Путина пойти на переговоры. Однако путинская система не имеет обратного хода, а значит, эскалация неизбежна. Даже мохнатые эксперты скрежещут клыками: "Ставки в противостоянии повышаются периодически, и сейчас как раз настал очередной такой период. Никакая заморозка боевых действий по линии разграничения Москву не устроит. В принципе, и Киев тоже. Однако ничего другого посредники не предлагают. Нет пока что всему этому альтернативы. Только военный сценарий".

Действительно: уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Главы МИД стран ЕС одобрили удары по пещере, понимая, что по ним тоже может отскочить. Но если Путин поднимет ставку до ядерного удара по Украине – никакому Трампу власть никто не передаст, потому что это невозможно в условиях начавшейся ядерной войны. Байден останется в Белом доме до ее окончания, как когда-то – Рузвельт. А в случае смерти дедушки его место займет Камала Харрис. Как тебе такое, Илон Маск? Кремль отчаянно семафорит: "Администрация Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Трампа и ориентируется на продолжение войны". Зло эволюционирует, вырастая до размеров ядерного гриба. И по-хорошему оно никуда не исчезнет…