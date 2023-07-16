В армии РФ идет зачистка после бунта Пригожина: вслед за Поповым уволили командующего оккупантами в Бахмуте Селиверстова

Российское командование продолжает зачистку в армии РФ после бунта, устроенного владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В частности, был уволен Владимир Селиверстов – командующий 106-й десантной дивизией ВС РФ, воюющей против Украины на Бахмутском направлении.

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Об увольнении Селиверстова сообщили российские СМИ. Пропагандисты отметили, что причина неизвестна, однако предположили, что это может быть связано с репутацией командующего, защищавшего интересы своих солдат.

"Сейчас у них после пригожинского бунта происходит такая своеобразная зачистка, Герасимов зачищает офицеров. И один из таких офицеров – это 106-я десантная дивизия ВС РФ, которая сейчас на Бахмутском направлении. Ее командующий – генерал-майор Владимир Селиверстов отстранен", – прокомментировал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

А в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 июля указано, что родные мобилизованных из 137-го полка ВДВ 106-й дивизии в апреле обращались к президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за плохих условий и отсутствия снабжения в части.

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"Громкое недовольство условиями в районах, где российские войска обороняются от украинских контрнаступлений, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что, возможно, способствовало его увольнению. ISW не получила подтверждения увольнения Селиверстова, но российские сообщения об увольнении следуют схеме, аналогичной предыдущим заявлениям о смене командования, которые оказались правдой", – заявили аналитики.

По их мнению, увольнение Селиверстова может быть частью "чистки непокорных командиров" и может указывать на то, что "коррозия российской цепочки командования в Украине ускоряется".

"Внутренние проблемы в рамках войны против Украины, усугубляемые неверными решениями, принятыми высшим политическим и военным руководством, вероятно, побуждают волевых командиров бросать вызов своим старшим командирам в попытках сохранить свои силы и возглавить боеспособные подразделения", – указали в ISW.

Там также отметили, что "относительно эффективная оборона" 58-й общевойсковой армии, которой командовал также уже отстраненный Иван Попов, и 106-й дивизии ВДВ РФ от украинских контрнаступательных операций "до сих пор свидетельствует о том, что они являются одними из наиболее боеспособных соединений на передовой".

А Попов и Селиверстов, вероятно, "способствовали" такой эффективности тем, что были готовы "бросить вызов начальству и системе". Селиверстов мог последовать примеру Попова, или российское военное руководство могло уволить Селиверстова из опасения, что он это сделает, считают аналитики.

Также отмечается, что увольнение Селиверстова говорит о том, что военное руководство РФ испытывает глубокую озабоченность по поводу субординации в Украине.

"Явно усиливающееся неподчинение может побудить российское военное руководство заменить лояльными фигурами командиров, которых они считают потенциально непокорными, предпочитая подхалимов компетентным и волевым офицерам, способным поддерживать боеспособность обороняющихся российских формирований на ключевых участках фронта в Украине", – говорится в отчете ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в британской разведке указали на нюанс с увольнением генерала Попова. Там полагают, что оно, вероятно, связано с выражением им беспокойства из-за проблем в войсках РФ. Его аудиообращение, попавшее в сеть, сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части офицерского состава действиями командования РФ.