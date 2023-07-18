ГУР: российского генерала Суровикина после мятежа Пригожина лишили полномочий, его судьбу еще решают

В стране-агрессоре России еще не определились с судьбой заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, которого удерживают и допрашивают после неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Российского генерала частично лишили полномочий.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона в понедельник, 17 июля. При этом он добавил, что Суровикин находится на территории России.

Как отметил Юсов, после неудачного бунта вагнеровцев, которые чуть не совершили в России военный переворот, "жабы соревнуются с гадюками", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.

"Если говорить о его дальнейшей судьбе, то посмотрим, она еще не решена", – добавил представитель украинской разведки.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писало, что Суровикина удерживают и допрашивают в Москве. Его задержали после начала "мятежа" Пригожина, однако обвинений Суровикину пока не предъявляют.

Кроме него были задержаны, отстранены или уволены и другие российские военачальники. По информации одного из источников издания, Суровикин якобы знал о планах "мятежа", хотя не был причастен к нему.

В России пытались отрицать такие слухи, но в СМИ появилась информация, что генерал задержан ФСБ. 29 июня дочь Суровикина заявила, что с ним якобы "ничего не произошло", а Песков посоветовал обращаться в минобороны РФ. Однако 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал всех генералов на совещании, кроме Суровикина.

О том, что Суровикин, а также первый заместитель начальника ГШ РФ Владимир Алексеев не только были в курсе подготовки Пригожиным мятежа, но и способствовали его реализации, заявлял российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его данным, мятеж готовили более 8 месяцев, а Суровикин и Алексеев отдавали устные команды подразделениям российской армии не сопротивляться "вагнеровцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Великобритании сказали, что публичное появление начальника генштаба РФ Валерия Герасимова после мятежа ЧВК "Вагнер" может свидетельствовать об отстранении Суровикина. Впервые вместе с Герасимовым был заместитель Суровикина Виктор Афзалов, авторитет которого, вероятно, пытаются поднять таким образом.

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