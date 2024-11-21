'Считала иллюзией': Меркель призналась, почему препятствовала вступлению Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время своего пребывания на должности препятствовала быстрому вступлению Украины в НАТО, мотивируя это рядом факторов, по ее мнению, важных для безопасности Альянса. В частности, Меркель опасалась возможной военной реакции со стороны президента РФ Владимира Путина.

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Эту позицию она изложила в своих мемуарах, отрывки из которых опубликовало издание Die Zeit. Политику Меркель по отношению к Украине, которую она проводила во время пребывания на посту канцлера, до сих пор критикуют в Киеве.

"Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно быстрее стать членами НАТО", – пишет Меркель о решающем саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда речь шла о плане предоставления статуса кандидата на вступление для Украины и Грузии.

Меркель отметила, что вступление нового члена в НАТО должно повышать безопасность как самого кандидата, так и всего Североатлантического союза. Однако она увидела риски из-за присутствия Черноморского флота РФ на Крымском полуострове, что создавало уникальную ситуацию по сравнению с другими претендентами на членство. К тому же, по ее словам, на тот момент лишь меньшинство украинцев поддерживало идею присоединения к НАТО.

"Я считала иллюзией предполагать, что статус кандидата на вступление защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина, что этот статус имел бы такой сдерживающий эффект, что Путин бы пассивно воспринял развитие событий. Можно ли было тогда представить, что в чрезвычайных ситуациях страны-члены НАТО ответили бы военной силой – материалами и войсками – и вмешались? Можно ли было вообразить, что как канцлер я попросила бы немецкий Бундестаг о таком мандате для нашего Бундесвера и получила бы поддержку большинства?" – пишет она в книге.

В итоге, как отмечает Меркель, был найден компромисс, при котором ни одна из этих стран не получила гарантий защиты от НАТО.

"Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательства по статусу кандидатов, для них стал "нет", для их надежд. Тот факт, что НАТО также предложило им всеобщее обещание членства, для Путина стал "да" членству в НАТО для обеих стран и объявлением войны", – подытожила экс-канцлер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Он возмутился из-за ее договоренностей о поставках энергоресурсов из России, проведя параллели с пактом Молотова-Риббентропа.

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