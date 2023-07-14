В армии России началась "зачистка" генералов: что произошло и как это скажется на войне

Демарш генерала оккупационной армии Попова и его показательное снятие с должности взбудоражило россиян. Учитывая еще и задержание другого генерала – Суровикина, в РФ заявили о "беспределе" и "охоте на ведьм". Тем временем появилась информация, что в армии страны-агрессора началась "большая чистка", а в черном списке уже 30 высших офицеров.

Видео дня

Подробнее о том, что произошло, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как убрали генерала-оккупанта

11 июля российские СМИ сообщили об отстранении от должности командующего 58-й армией РФ (находится в Запорожской области) генерал-майора Ивана Попова.

Попов доложил главе генштаба ВС РФ Валерию Герасимову о необходимости ротации подразделений, длительно находящихся на передовой, но получил жесткий отказ. Также генерал пожаловался на огромные потери российских военнослужащих и высокую эффективность украинской артиллерии.

После этого Попов пригрозил обратиться лично к президенту РФ Владимиру Путину – и был смещен. А уже через два дня депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, сам ранее командовавший 58-й армией, слил в сеть аудиосообщение, на котором Попов говорит, что из-за критики "начальники почувствовали во мне какую-то опасность, за один день приготовили приказ и меня лишились".

Ситуация взбудоражила россиян, в пабликах оккупантов разгорелось бурное обсуждение. Досталось по-полной, конечно, высшему военному руководству страны-агрессора – причем такие настроения умело сейчас подогреваются и пригожинскими троллями. Тем не менее, ситуация, как говорится есть. Но какие будут последствия?

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает произошедшее расколом в российском минобороны, который до мятежа Пригожина пребывал в скрытом формате, проявлялся в латентном противостоянии групп влияния в министерстве, без выноса самим же генералитетом мусора из избы. Однако "марш" катализировал эти процессы.

"В МО РФ имеются разные группы влияния. Одна из групп находится под покровительством ФСБ, карманные генералы Лубянки. Другая – породистые офицеры с родословной в несколько поколений. Третья – окружение, собравшееся и сплотившееся вокруг Шойгу. И между ними всегда была конкуренция и конфликты. Но ранее они были в латентной форме, кулуарной, а теперь начат процесс публичной конфронтации. В рамках этой конфронтации будут появляться "генералы-правдорубы", которые будут отстаивать "правду", но которых будут подавлять руководящие бездарности. И всё это через говорящих голов, будет выводиться в публичную плоскость", – говорит Коваленко.

Он считает, что сразу, вот буквально завтра, эти деструктивные процессы не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, но поступательно нарастающий процесс конфронтации так или иначе но начнёт подрывать эффективность группы войск РФ в Украине.

На ситуацию с генералом Поповым обратил внимание и американский Институт изучения войны. Аналитики ISW отметили, что увольнение Попова из-за поднятых им вопросов потерь и сообщения о жалобах на нехватку ротации сил еще больше подтверждают, что "оборона России в Украине, вероятно, хрупкая".

Также, по мнению аналитиков Института, ситуация с Поповым может временно нарушить контроль в этих районах (Запорожское направление. – Ред.) и усугубить моральный дух российских военных, учитывая широкую поддержку генерала среди личного состава 58-й армии.

Сначала "чистка", потом бунты

ВС РФ сейчас лихорадит по-полной. По мнению шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов получил "зеленый свет" на кадровые чистки в армии. Причем убирают не только сообщников "повара Путина", но и "просто" высших офицеров с собственным мнением.

"Ибо, как говорит знаменитая советская пословица, "офицер не должен думать, он должен исполнять". И в период кремлевского кризиса эта пословица актуальна как никогда", – иронично подметил Сохар.

Сейчас претендентами "на выход", по данным источников WSJ в разведке, являются около 30 высших офицеров: 13 из них задержаны для допросов, еще около 15 отстранены от службы или уволены. Часть военнослужащих действительно были обласканы главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

Экс-командующий оккупационной группировкой генерал Суровикин якобы действительно был посвящен в планы восстания. Такие же обвинения озвучены и в адрес заместителя Суровикина генерал-полковника Андрея Юдина и еще одного генерала: заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. Все они были задержаны, а сейчас отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под наблюдением. Среди задержанных и бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев. С подачи "повара Путина" он до недавнего времени занимал должность заместителя министра обороны, и после скандальной отставки присоединился к "вагнерам".

"Задачи Герасимова сегодня понятны: он получил право сформировать жесткую военную вертикаль, которая будет выполнять его указания, не обращая внимания на здравый смысл, материально-техническое обеспечение, правила военной науки и другие "глупости", – пишет Орест Сохар.

По его мнению, речь идет о превращении российских войск в "эскадроны камикадзе", готовых бездумно полечь на поле боя, если поступит соответствующий приказ. Именно такое поведение войск и предполагает стратегия войны "до последнего россиянина".

А тем временем российский аналитик Анатолий Несмиян прогнозирует, что на горизонте замаячили бунты.

"Уже трещит и кадровая армия. Это еще не бунт вроде мятежа Пригожина, но звонки, которые показывают, что предел уже недалек. Когда он наступит, неизбежны бунты - вначале стихийные, которые будут давить со всей возможной жестокостью", – убежден Несмиян.

По его мнению, причины все равно этим не уберешь, поэтому разложение армии РФ в подобных условиях – это только вопрос времени.