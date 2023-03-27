В России уволили с должности генерала, "утилизировавшего" российскую армию под Угледаром – росСМИ
Скандальный генерал-полковник ВС РФ Рустам Мурадов якобы снят с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине. Он поддавался критике даже некоторых российских "лидеров мнений" за большие потери среди оккупантов в ходе провальных наступательных операций, в том числе на Угледарским направлении.
Новости о том, что Мурадов уволен, появились во многих пропагандистских пабликах 26 марта. Официальные представители страны-террориста кадровые перестановки пока не подтверждали. Отметим, что у этого высокопоставленного военного преступника есть звание "героя" РФ (2017), а с 28 февраля 2022 года он подсанкционный в Европейском Союзе и ряде других стран Запада.
50-летнего генерал-полковника в сети часто называли "мясником", потому что подразделения под его руководством несли большие потери в живой силе и технике. Последним громким провалом стал разгром захватчиков под Угледаром, где были почти полностью уничтожены две элитные бригады морской пехоты и более 100 единиц техники.
Именно по приказу Мурадова российские военные выдвинулись в район, усеянный минами (это подтверждал представитель украинских защитников Таврического направления Алексей Дмитрашковский).
Также генерал-полковник ВС РФ причастен к провальной операции вражеских морпехов под Павловкой Донецкой области. Там погибли сотни оккупантов.
Критиковали Мурадова в том числе "вагнеровцы". Один из неофициальных Telegram-каналов ЧВК обещал "одвухсотить" россиянина за то, что он отсиживается в штабе, бросая на убой одну колонну за другой.
Еще один паблик со ссылкой на источник писал о Мурадове так: "Генерал вообще без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении, но они не то что продвинуться не смогли, они даже в бои нормально не вступали: их каждый раз жгут на марше, или они сами по минным полям едут".
О том, что Мурадов возглавил группировку оккупантов "Восток" на войне против Украины, стало известно в июле 2022 года.
Его имя внесено в санкционные списки ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Австралии, Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, очередной российский подполковник попался на обворовывании "второй армии мира". Он организовал успешный "бизнес" по продаже носков, трусов и верхней одежды, предназначавшейся для российских военнослужащих, заработав на этом почти 13 млн рублей.
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