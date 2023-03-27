В России уволили с должности генерала, "утилизировавшего" российскую армию под Угледаром – росСМИ

Скандальный генерал-полковник ВС РФ Рустам Мурадов якобы снят с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине. Он поддавался критике даже некоторых российских "лидеров мнений" за большие потери среди оккупантов в ходе провальных наступательных операций, в том числе на Угледарским направлении.

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Новости о том, что Мурадов уволен, появились во многих пропагандистских пабликах 26 марта. Официальные представители страны-террориста кадровые перестановки пока не подтверждали. Отметим, что у этого высокопоставленного военного преступника есть звание "героя" РФ (2017), а с 28 февраля 2022 года он подсанкционный в Европейском Союзе и ряде других стран Запада.

50-летнего генерал-полковника в сети часто называли "мясником", потому что подразделения под его руководством несли большие потери в живой силе и технике. Последним громким провалом стал разгром захватчиков под Угледаром, где были почти полностью уничтожены две элитные бригады морской пехоты и более 100 единиц техники.

Именно по приказу Мурадова российские военные выдвинулись в район, усеянный минами (это подтверждал представитель украинских защитников Таврического направления Алексей Дмитрашковский).

Также генерал-полковник ВС РФ причастен к провальной операции вражеских морпехов под Павловкой Донецкой области. Там погибли сотни оккупантов.

Критиковали Мурадова в том числе "вагнеровцы". Один из неофициальных Telegram-каналов ЧВК обещал "одвухсотить" россиянина за то, что он отсиживается в штабе, бросая на убой одну колонну за другой.

Еще один паблик со ссылкой на источник писал о Мурадове так: "Генерал вообще без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении, но они не то что продвинуться не смогли, они даже в бои нормально не вступали: их каждый раз жгут на марше, или они сами по минным полям едут".

О том, что Мурадов возглавил группировку оккупантов "Восток" на войне против Украины, стало известно в июле 2022 года.

Его имя внесено в санкционные списки ЕС, Велико­британии, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Австралии, Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной российский подполковник попался на обворовывании "второй армии мира". Он организовал успешный "бизнес" по продаже носков, трусов и верхней одежды, предназначавшейся для российских военнослужащих, заработав на этом почти 13 млн рублей.

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