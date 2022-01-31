Совбез ООН проведет заседание из-за эскалации вокруг Украины: от России ждут объяснений и угрожают санкциями

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 31 января, собрался провести открытое заседание на тему наращивания российских войск возле Украины. Инициатором мероприятия выступили США, рассматривая его как возможность для РФ объясниться.

Для продолжения встречи в составе 15 членов Совбеза необходимо девять голосов, и в Вашингтоне убеждены, что имеют достаточную поддержку. При этом считается, что россияне могут попытаться заблокировать заседание, сообщает France24.

Отмечается, что заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине станет для Российской Федерации возможностью объяснить свои действия возле украинских границ.

Также стороны намерены оценить, насколько и видит ли вообще Кремль путь для решения кризиса путем дипломатии.

Видео дня

"США и их союзники будут использовать ООН в качестве политического театра, где они смогут публично опозорить Россию в случае войны. Я боюсь, что это будет просто еще один кризис, такой как война в Эфиопии и переворот в Бирме. Это покажет, какое небольшое влияние Организация имеет в реальном мире", – заявил в СМИ директор ООН в аналитическом центре Crisis Group Ричард Гоуэн.

Вместе с тем некоторые американские топ-чиновники высказывают сомнения относительно ожиданий от заседания Совбеза ООН. Предполагается, что россияне могут инициировать встречное голосование, чтобы предотвратить встречу на тему эскалации вокруг Украины.

Совбез отвечает за поддержание международного мира и безопасности. РФ в нем является одной из пяти постоянных стран с правом вето – наряду с США, Францией, Британией и Китаем.

Через день после ожидаемого заседания Россия должна принять на себя председательство в Совете безопасности ООН на февраль.

В Министерстве обороны США заявили, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной. В ведомстве считают, что глава РФ Владимир Путин имеет множество вариантов действий, однако истинные намерения Москвы неизвестны.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, российский лидер "может медленно реализовывать план вторжения в Украину".

В самой РФ предупредили о развертывании полевых пунктов управления войсками, защищенных средствами противовоздушной обороны в рамках так называемых учений на территории Беларуси. Накануне туда переправили дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Совете безопасности ООН заявили, что готовы оказывать давление на Кремль. Посол США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что санкции смогут снизить оборонительную позицию РФ в Совбезе.