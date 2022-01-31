'На Украине не остановится': Маркарова назвала главную причину агрессии России

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова выразила убеждение, что глава России Владимир Путин в своей агрессии "не остановится только на Украине". В таком случае в безопасности не будет ни одно государство.

Мнением дипломат поделилась в интервью CBS News, оценив действия Кремля как атаку на демократию. В то же время она указала на отсутствие напряженности между Вашингтоном и Киевом.

По ее словам, Путин напал на наше государство не потому, что он "хочет Украину или только ее". Причина, считает Маркарова, в том, что украинский народ избрал для своей страны демократический путь, имеет европейские и евроатлантические стремления.

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"Ведь мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы суверены и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине она не остановится", – отметила дипломат.

Российскую агрессию она назвала наступлением на демократию, от которого никто не застрахован, потому что "никто не будет в безопасности, если на Украину нападут".

По мнению Маркаровой, помощь Украине должна быть интересом для Европы и всего демократического мира. Ведь она, убеждена посол, принесет пользу им и покажет, что международное верховенство права все еще работает.

В этом же интервью Маркарова заявила, что в отношениях между США и Украиной "нет трения". Она подчеркнула, что США остаются для нашего государства стратегическим "другом номер один".

"Мы можем провести некоторые дискуссии, и у нас могут быть разные мнения. Но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один. Наши отношения, особенно в течение последнего года, были на самом высоком за 30 лет уровне", – подытожила посол.

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