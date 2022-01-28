Не нужно нагнетать панику и вредить экономике Украины: главное из пресс-конференции Зеленского для западных СМИ. Видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 января, провел большую пресс-конференцию для журналистов западных СМИ, во время которой рассказал о ситуации по противостоянию Украины с Россией и поддержке со стороны международных партнеров. Наряду с этим, он призвал представителей СМИ не способствовать распространению паники, что негативно сказывается на состоянии украинской экономики и восприятии Украины в целом.

Трансляцию пресс-конференции с иностранными журналистами вела пресс-служба Офиса президента на Facebook. Наиболее острым вопросом остается вероятность эскалации и прямого вторжения в Украину российских войск.

Зеленский не отрицает, что вероятность новой атаки выше, чем в 2021 году, но при этом призвал не нагнетать ситуацию, руководствуясь только информацией от официальной разведки.

"Если западные СМИ оценивают ситуацию на территории Украины по спутниковым снимкам, то это не всегда так, потому что в этих развернутых палатках может не быть личного состава и они являются постановочными для психологического давления", – обратился к журналистам украинский гарант.

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Зеленский также убежден, что народ Украины за восемь лет научился быть готовым к новым вызовам и будет защищать родную страну. То же касается и личного состава ВСУ, который подготовлен не хуже армий стран НАТО.

"Наша армия - не слабее уровня НАТО, потому что наши бойцы - практики, к сожалению. И я вынужден заметить, что если будет полномасштабная война, то она затронет не только наши территории", – подчеркнул он.

Украинский гарант заметил, что угроза со стороны России может быть на порядок ниже, если Запад будет действовать с Украиной сообща. В этом ключе он обратился к Германии, учитывая ее вето на поставку оружия.

"С бывшим канцлером Ангелой Меркель у меня были особые отношения. Я спросил у нее, когда мы общались: я понимаю, это бизнес, экономика, сложные процессы, но если бы войска РФ стояли на ваших границах, вы бы согласились строить "Северный поток-2", например? Не желаю вам пережить то, с чем пришлось столкнуться Украине, но если бы это произошло, мы бы оказали любую помощь", – поделился Зеленский с представителем немецкого издания.

Он описал свои отношения с президентом США Джо Байденом, как дружественные, но убежден, что Вашингтон может оказывать больше давления на Россию, чтобы предотвратить масштабную войну.

"Господин Байден ничего нам не должен, я его не критикую. Я хочу, чтобы вы понимали, мы критично относимся ко всем. На нашей последней встрече президент США заверил, что без Украины никто не будет обсуждать ее проблемы на международной арене. Я доверяю ему, но мы должны продолжать стучать во все двери", – указал лидер нации.

При этом Зеленский посетовал на чрезвычайное нагнетание ситуации вокруг Украины со стороны Белого Дома. Он уверен, что такая информационная повестка создает почву для паники, как среди украинцев, так и за границей.

Что касается своего видения будущей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, украинский президент обратил внимание на степень его цинизма. Он готов вести переговоры по Донбассу для урегулирования ситуации на фронте, но условия лидера РФ остаются неприемлемы.

"Путин предлагает мне приехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи. При этом он предупредил, что вопрос Донбасса – это внутренний конфликт, поэтому обсуждать его он не намерен. Тогда зачем ты мне это предлагаешь? Заняться больше нечем? Ты же мужчина, нужно говорить о серьезных вещах. Зачем мне ехать в Сочи, если разговор о Донбассе невозможен? На лыжах покататься? Так пусть в Одессу приезжает, покупаемся в море..", – с возмущением отметил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны подтвердил, что Россия увеличила число танков на границах с Украиной, но наши войска значительно лучше подготовлены, чем в 2021 году.