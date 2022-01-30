В России начали сбор подписей против войны с Украиной: заявление подписали десятки известных деятелей

Российские "сторонники мира" выступили против агрессии РФ в отношении Украины. Под заявлением, которое называется "Лишь бы не было войны", уже подписались десятки известных персон – в частности, актриса Лия Ахеджакова и певец Андрей Макаревич.

Соответствующий документ опубликовало радио "Эхо Москвы". В нем упоминается тревожная "вербовка наемников в РФ и переброска топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей".

"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна", – сказано в документе.

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Авторы подчеркивают: Кремль продвигает милитаристские месседжи от имени всех россиян, совершенно не считаясь с тем, что не все граждане поддерживают их. В заявлении также указывается, что возможная война не только не соответствует интересам России, но и угрожает ее существованию.

Подписанты призвали власть отказаться от агрессивной политики. Они также назвали россиян "заложниками уголовного авантюризма" и констатировали, что на фоне слухов о возможном вторжении происходит падение рубля и резкий рост цен.

"Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям... Мы ненавидим войну, и считаем преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике", – отмечается в заявлении.

Среди подписантов заявления указаны имена: режиссеров Гарри Бардина, Владимира Мирзоева, поэтессы Вероники Долиной, историков Андрея Зубова, Бориса Соколова, публицистов Андрея Пионтковского и Виктора Шендеровича, правозащитников Льва Пономарева, Зои Световой, Светланы Ганнушкиной, политиков Григория Явлинского, Льва Шлосберга, Анатолия Чубайса. Полный список опубликован здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает держать возле украинских границ стотысячную армию. Однако секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что РФ якобы не хочет войны и никоим образом не угрожает Украине. Ответственность за военную угрозу политик традиционно переложил на западные государства.

В то же время авторитетное издание The Washington Post считает, что Владимир Путин недооценил негативные последствия для своей страны в случае новой масштабной агрессии против Украины.