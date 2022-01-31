Постпред РФ процитировал Зеленского, выступая в ООН: не нужно нагнетать истерику. Видео

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя процитировал президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Речь идет о том, что Запад якобы нагнетает истерику вокруг угрозы российского вторжения.

Об этом Небензя заявил в своем выступлении 31 января. Он считает, что фразы украинских чиновников, в том числе главы государства, якобы свидетельствуют об отсутствии какой-либо угрозы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент на днях просил все западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск на границе. Поскольку вся эта шумиха невыгодна украинской экономике. Передо мной лежат высказывания украинских лиц об отсутствии угрозы со стороны России, которые прямым текстом говорят что не видят той активности, о которой нам пытаются сказать", – заявил постпред РФ.

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Однако стоит отметить: Зеленский не говорил прямо, что угрозы вторжения нет. Мало того, во время общения с представителями западных СМИ он сказал, что не исключает, что вероятность новой атаки сейчас выше, однако вокруг этого не стоит нагнетать ситуацию.

Также, российская делегация покинула заседание Совбеза перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы.

Украинский дипломат сказал, что вокруг границ Украины сосредоточены более 112 тысяч российских военных. С учетом оккупированного Крыма – их около 130 тысяч.

Он также напомнил о регулярной переброске сил из России через участки границ, которые Киев не контролирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация вокруг Украины. Подробнее о ней читайте здесь.