'Руки прочь от Украины': в Берлине прошла акция против агрессии России. Фото

В столице Германии Берлине 30 января прошла акция протеста против войны в Украине со стороны России. Демонстрацию под названием "У войны нет границ!" провели украинцы и друзья украинского государства.

Мирные митингующие призвали германское правительство проводить политику сдерживания российской агрессии. Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в ФРГ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участники акции вышли на берлинские улицы с флагами Украины и других стран. А также плакатами, на которых содержались лозунги: "Россия, иди домой", "Руки прочь от Украины", "Путин несет ответственность за войну в Европе", "Недостаточно выразить глубокую обеспокоенность", "Стоп Путин, стоп война" и другие.

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"Украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", – говорится в посте.

Напомним, что в Российской Федерации представители интеллигенции и другие известные деятели начали собирать подписи против агрессии РФ по отношению к Украине. Под обращением уже подписались российские певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ отмечают, что глава РФ Владимир Путин недооценил негативные последствия своей страны за агрессию против Украины. Специалисты предположили, что российского лидера по этому вопросу могли дезинформировать его же советники.