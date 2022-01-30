В Британии подтвердили расширение санкций против РФ: олигархам Путина 'негде будет спрятаться'

Британские власти уже на следующей неделе введет новые санкции против Российской Федерации за наращивание войск возле украинских границ. Ограничения затронут тех, кто напрямую вовлечен в дестабилизационную деятельность по отношению к Украине.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Британии Элизабет Трасс в интервью Sky News. Она предупредила, что олигархам главы РФ Владимира Путина "негде будет спрятаться" в условиях таких ужесточенных санкций, а британское оружие и деньги могут быть отправлены Украине в случае вторжения России.

Министр отметила, что позже объявит об улучшении законодательства о санкциях, чтобы Лондон мог нацеливаться ими на большее количество российских интересов в сране, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю.

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"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью. Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться. Это то, что мы собираемся сделать на следующей неделе", – пояснила Трасс.

Она не исключила, что ужесточение санкций может предусматривать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Британии. По словам главы британского МИД, в этом вопросе "ничего не выходит за рамки обсуждения".

"Мы не собираемся вдаваться в подробности того, кого именно и как будем подвергать санкциям. Что законодательство позволяет нам делать, так это поражать гораздо более широкий спектр целей, поэтому не может быть никого, кто думает, что он будет невосприимчив к этим санкциям", – подчеркнула Трасс.

Также она добавила, что "абсолютно ничего не исключает", когда речь заходит о поддержке Британией Украины. По ее словам, страна может предоставить деньги и оружие украинским силам в случае российского вторжения.

Однако глава британского МИД считает "очень маловероятным", что их войска могут быть отправлены воевать вместе с украинцами против России.

"Приоритет номер один – удержать Путина от этих действий. Поэтому мы предлагаем ввести дополнительные войска в Эстонию, обеспечиваем большую поддержку с воздуха через Черное море и поставляем оборонительное вооружение Украине, чтобы убедиться, что они находятся в наилучшем положении, если Путин попытается организовать вторжение", – пояснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что предложит НАТО большое развертывание сил по укреплению границ Европы. Он приказал ВС страны готовиться к этому, что, по его мнению, может стать ответом на скопление российских войск возле Украины.