Войск не будет: Столтенберг рассказал, как Украину готовят к новой агрессии Кремля

Североатлантический Альянс не планирует отправлять в Украину своих военных в случае полномасштабного российского вторжения. Однако организация и ее члены продолжают помогать нашей стране модернизировать системы обороны и предоставляют новое вооружение – в частности, британские противотанковые ракетные комплексы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ВВС. По его словам, ситуация на границах представляет "реальную опасность", поэтому государства должны "работать над политическим решением".

"Мы не планируем разворачивать войска Альянса в Украине... мы сосредотачиваемся на оказании поддержки. Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО и быть сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений", – отметил Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также Альянс продолжает направлять сигналы Кремлю о том, что в случае новой вооруженной агрессии в отношении Москвы будут введены санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Также мы писали, что глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.