В Совбезе ООН заявили, что готовы оказать давление на Россию: не будем отвлекаться на их пропаганду

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы оказать давление на Россию из-за скопления войск у границ Украины. По ее словам, сейчас ведется активная работа над усилением дипломатического и финансового давления на РФ.

Томас-Гринфилд пообещала, что подготовленные санкции могут заставить Москву занять оборонительную позицию в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает Associated Press.

Также посол США заявила, что Совет Безопасности будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск вблизи Украины. При этом Томас-Гринфилд опасается, что Москва действительно планирует вторжение в Украине.

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"Наши голоса едины в призыве к русским объясниться. Мы готовы их выслушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду", – сказала дипломат.

В то же время сообщается, что любые официальные действия Совета Безопасности маловероятны, учитывая право вето России и ее связи с другими членами Совета, включая Китай.

"Но передача США вопроса о наращивании российских войск в самый влиятельный орган Организации Объединенных Наций дает обеим сторонам возможность вступить в борьбу за мировое общественное мнение", – пишет AP.

Ранее сообщалось, что некоторые американские санкции могут быть введены против России до ее возможного полномасштабного вторжения на территорию Украины. Переговоры между демократами и республиканцами относительно соответствующего законопроекта находятся на стадии завершения.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе готовят пакет санкций против Российской Федерации в случае ее военной агрессии против Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что нет сомнений, что ЕС будет реагировать в случае эскалации конфликта. По его словам, Евросоюз готов ввести "невиданные ранее" экономические санкции, если Россия нападет на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал сенаторам США, что введение ограничений после нападения РФ будет бессмысленным. При этом администрация Джо Байдена и ее европейские союзники предупредили, что в случае широкомасштабного вторжения России, это будет иметь серьезные последствия.