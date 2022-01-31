'У Путина есть много вариантов': в Пентагоне заявили, что РФ не прекращает стягивания войск к границам Украины

В Министерстве обороны США заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В ведомстве считают, что у президента РФ Владимира Путина есть много вариантов действий, однако истинные намерения Москвы неизвестны.

Также в Пентагоне подчеркнули, что российский президент может медленно реализовывать план вторжения в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Fox News.

По словам Кирби, США следят не только за эскалацией вблизи украинско-российской границы. Также обеспокоенность вызывает активность российских военных на территории Беларуси, в Средиземном море и в Атлантике.

Кирби отметил, что необратимое может случиться в любой момент, однако, как и когда именно будет действовать российское руководство, неизвестно. В Пентагоне говорят, что у Путина есть множество ходов в сложившейся ситуации.

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"У Путина есть много вариантов, доступных ему, если он хочет еще больше вторгнуться в Украину, и он может немедленно реализовать некоторые из этих вариантов", – сказал Кирби.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательное решение – нападать на Украину или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые американские санкции могут быть введены против России до ее возможного полномасштабного вторжения на территорию украинского государства. Переговоры между демократами и республиканцами относительно соответствующего законопроекта находятся на стадии завершения.