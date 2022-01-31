"У Путина есть много вариантов": в Пентагоне заявили, что РФ не прекращает стягивания войск к границам Украины

Алексей Лютиков
Политика
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'У Путина есть много вариантов': в Пентагоне заявили, что РФ не прекращает стягивания войск к границам Украины

В Министерстве обороны США заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В ведомстве считают, что у президента РФ Владимира Путина есть много вариантов действий, однако истинные намерения Москвы неизвестны.

Также в Пентагоне подчеркнули, что российский президент может медленно реализовывать план вторжения в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Fox News.

По словам Кирби, США следят не только за эскалацией вблизи украинско-российской границы. Также обеспокоенность вызывает активность российских военных на территории Беларуси, в Средиземном море и в Атлантике.

Кирби отметил, что необратимое может случиться в любой момент, однако, как и когда именно будет действовать российское руководство, неизвестно. В Пентагоне говорят, что у Путина есть множество ходов в сложившейся ситуации.

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"У Путина есть много вариантов, доступных ему, если он хочет еще больше вторгнуться в Украину, и он может немедленно реализовать некоторые из этих вариантов", – сказал Кирби.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательное решение нападать на Украину или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые американские санкции могут быть введены против России до ее возможного полномасштабного вторжения на территорию украинского государства. Переговоры между демократами и республиканцами относительно соответствующего законопроекта находятся на стадии завершения.

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