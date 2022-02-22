Пескова восемь раз спросили, в каких границах РФ признала 'ЛДНР': он не смог четко ответить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог четко ответить, в каких границах Кремль признал "независимость" так называемых республик "Л/ДНР". Хотя ему задали этот вопрос восемь раз.

Об этом латвийское интернет-издание Meduza, которое в РФ признано "иностранным агентом". Вопросы о границах задавали журналисты американского телеканала CNN, американского издания Bloomberg, российской радиостанции "Эхо Москвы" и британской телерадиокомпании ВВС.

На вопрос журналисту первого СМИ, Песков сказала, что "признание" будет в тех границах, в которых они себя провозглашали. Но на какой момент, он не уточнил.

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Корреспонденту Bloomberg пресс-секретарь российского лидера заявил, что ему нечего добавить по этому вопросу.

Так же он ответил и журналисту "Эхо Москвы", который уточнил, будут ли эти границы включать, к примеру, Мариуполь. Но на еще один вопрос представителя этого СМИ о том, существующие границы или провозглашенные будут признаны, Песков отметил: "Ну и были провозглашены и существуют".

То же самое спикер Путина заявил и корреспонденту ВВС.

"Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме", – сказал он.

Отметим, что ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в России признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Это означает потенциальный захват по сути 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины.

При этом еще в понедельник, 21 февраля, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает "республики" в "границах, которые сейчас фактически установлены".

В свою очередь представитель "ЛНР" в контактной группе "министр иностранных дел" Владислав Дейнего заявил, что есть "все основания" для восстановления исторических границ Луганской области.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.