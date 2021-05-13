Медведчук рассказал, где находится Козак

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак на данный момент находится не в России, как сообщалось ранее, а в Беларуси. Об этом заявил его соратник Виктор Медведчук, которого также подозревают в государственной измене.

По словам Медведчука, Козак отправился туда для прохождения лечения, передает "Бабель". Отметим, что ранее о местонахождении политика говорил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – он сообщал, что тот пребывает на территории страны-агрессора.

Напомним, о том, что Козак находится в России, ранее сообщила Служба безопасности Украины. Ее глава Иван Баканов отметил, что, возможно, политик выехал с территории РФ на отдых, но, по имеющейся информации, он не планирует возвращаться в Украину.

Что касается Медведчука, то он 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора для дачи показаний по делу о государственной измене. Нардеп заявил, что готов к аресту. Сегодня, 13 мая, суд избрал ему меру пресечения, отправив под домашний арест.

Медведчук отреагировал на такое решение. OBOZREVATEL следил за тем, как проходил суд над Медведчуком. Все подробности Вы найдете в нашем материале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).