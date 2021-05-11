Медведчуку и Козаку подписали подозрения в госизмене

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения двоим народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку ("Оппозиционная платформа – За жизнь"). Их подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.

В посте Венедиктовой на Facebook фамилии не разглашаются. Однако источники OBOZREVATEL в силовых структурах подтвердили, что речь идет именно об упомянутых парламентариях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Информирую общество о том, что я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двоим народным депутатам украинского парламента – М. и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", – отметила Венедиктова.

Она добавила, что по результатам изучения собранных материалов дела пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить названным парламентариям о подозрении.

"Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в украинском Крыму", – добавила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ приняли соответствующие меры до его установления и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Подытоживая, генеральный прокурор перечислила, в чем подозреваются политики:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих гостайну;

создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Напомним, также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ. По информации нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, такие меры связаны с делом о добыче газа в Крыму.

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