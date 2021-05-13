Суд избирает меру пресечения Медведчуку: что происходит под стенами. Все детали, фото и видео

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Судья Вячеслав Пидпалый уже отклонил ходатайство адвокатов о взятии политика на поруки.

Сам политик прибыл туда в сопровождении охранников в масках. Те сделали для него своеобразный коридор, одновременно перекрывая вход в здание другим присутствующим. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

12:30 – Сорок народных депутатов от ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями взять своего лидера Виктора Медведчука под личное поручительство. Более того, выразили готовность скинуться деньгами на залог, если суд задержит подозреваемого в госизмене политика.

12:50 – Медведчук прибыл в суд и подтвердил, что прокуратура просит ареста или залога более чем $10 млн, но заявил, что его счета перед этим заблокировали. По словам нардепа, ему "как оппозиционному политику пытаются закрыть рот, но все будет нормально".

13:10 – К Печерскому суду пришли активисты Национального корпуса. Последних окружила полиция. При этом силовики не трогают охрану Медведчука.

13:03 – Вадим Рабинович показал средний палец в камеру суда, которая ведет онлайн-трансляцию.

13:20 – Медведчука защищают на суде пять адвокатов. Также в зале присутствуют его коллеги по партии: Илья Кива и Вадим Рабинович.

13:45 – Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство адвокатов о взятии Медведчука на поруки.

13:55 – Прокурор зачитао текст подозрения Медведчуку. В обвинении прозвучало, что Украина суверенное государство и сама может выбирать свой вектор развития,а Медведчук не согласен с курсом развития.

"Имея близкие связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, Медведчук начал заниматься подрывной деятельностью против Украины", – говорил прокурор.

Сторона обвинения считает, что Медведчук проводил подрывную деятельность в части экономики и информации. Распространял ложную информацию для дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине.

14:10 – На улицу Владимирскую пригнали 6 грузовиков с силовиками.

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